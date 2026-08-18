Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se encuentra en el centro de la polémica luego de que se revelara su estadía en Santa Marta durante el pasado puente festivo, justo cuando Colombia enfrentaba una emergencia nacional por el terremoto del 10 de agosto. Este hecho desató cuestionamientos y llevó a sectores de la oposición a impulsar una moción de censura en su contra, el mecanismo que permite al Congreso retirar a un ministro por inconformidad frente a su gestión, tal como expuso la representante María Fernanda Carrascal a través de su cuenta en la red social X.

Sigue a PULZO en Discover

Beltrán defendió públicamente su actuación y aseguró que, aunque se encontraba con su familia durante sus vacaciones, no desatendió las responsabilidades ministeriales derivadas de la emergencia. Según sus declaraciones recogidas en diferentes medios, apenas regresó, se desplegó por municipios y departamentos gravemente afectados y lideró la puesta en marcha de un plan para la atención de damnificados. Este plan incluye tres etapas: primero, la caracterización de las familias perjudicadas; luego, la entrega de subsidios de arrendamiento y programas para la mejora de vivienda; finalmente, procesos de renovación urbana y reconstrucción en las zonas dañadas.

Frente a la oleada de críticas, el ministro enfatizó su compromiso no solo como servidor público sino como padre y esposo. En palabras de Beltrán: “Detrás del ministro hay un padre, hay un esposo, hay un hijo. De nada vale poder construir grandes cosas en el país si destruimos lo más importante: la familia”. Con esto buscó evidenciar el equilibrio entre la vida personal y las funciones públicas en el contexto de una crisis nacional.

Por parte de la oposición, voces como la de María Fernanda Carrascal han exigido explicaciones y promovido la moción de censura, argumentando que las obligaciones ministeriales no pueden suspenderse aun si hay motivos personales. Para Carrascal, la emergencia exige total disponibilidad y liderazgo, especialmente frente a comunidades que quedaron sin vivienda tras el sismo.

Pese a estos señalamientos, el presidente Abelardo de la Espriella decidió respaldar a Beltrán, no solo negándose a retirarlo del cargo sino designándolo como gerente de la reconstrucción. De acuerdo con el mandatario, el “plan milagro de reconstrucción” liderado por Beltrán implica una inversión superior a los 30 billones de pesos, centrada principalmente en los departamentos más afectados. Antes de que se difundieran las imágenes en Santa Marta, el ministro había visitado ciudades como Pereira para atender la emergencia, según lo explicado por el presidente en su reciente alocución nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se promueve una moción de censura contra el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán?

La moción de censura contra Beltrán surge a raíz de su presencia en Santa Marta durante el puente festivo posterior al terremoto, lo que fue considerado por sectores de la oposición como una falta de compromiso con la emergencia nacional. De acuerdo con la representante María Fernanda Carrascal, el ministro debía estar exclusivamente dedicado a liderar la atención a los damnificados, cuestionando que se ausentara mientras miles de familias atravesaban situaciones críticas.

¿En qué consiste el "plan milagro de reconstrucción" presentado por el Gobierno?

El denominado “plan milagro de reconstrucción”, según lo explicó el presidente Abelardo de la Espriella, se basa en tres etapas principales: caracterización de las familias afectadas, entrega de subsidios y mejoramientos de vivienda, y por último renovación urbana y reconstrucción de zonas dañadas. Este plan contempla una inversión de más de 30 billones de pesos y está dirigido especialmente a los departamentos con mayores daños provocados por el terremoto.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.