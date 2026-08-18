Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se encuentra en medio de una controversia pública a raíz de la divulgación de imágenes en las que aparece en Santa Marta junto a su familia, durante el mismo fin de semana en que Colombia vivió la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto. Su presencia en dicha ciudad, lejos de las zonas afectadas, generó una ola de críticas provenientes tanto de ciudadanos como de varios congresistas, quienes pusieron en cuestión la pertinencia de su desplazamiento en un momento especialmente crítico para el país. Esta situación escaló al punto de que en el Congreso se anunció la intención de promover una moción de censura contra el ministro.

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Según se informa en los reportes entregados, las críticas a Beltrán surgieron principalmente por el momento escogido para estar fuera de su despacho: justo mientras persistían las acciones oficiales para atender a las comunidades impactadas por el sismo y se reportaba una significativa cantidad de viviendas afectadas. La molestia de la opinión pública y de algunos miembros del Congreso no solo giró en torno a la ausencia física del funcionario, sino también a la percepción de que, en situaciones de emergencia, todas las autoridades deben estar al frente de la crisis.

Ante la polémica, Beltrán defendió su posición, afirmando que su presencia en Santa Marta no obedecía a un periodo vacacional, sino a la necesidad de, en sus palabras, "encontrarse con su esposa y sus hijos", con quienes llevaba varios días sin poder compartir debido a sus obligaciones laborales. En declaraciones recogidas en los mismos reportes, el ministro enfatizó que "mi familia también me necesita" y sostuvo que considera factible cumplir con sus deberes públicos sin apartarse de su núcleo familiar. Agregó que su intención es trabajar en beneficio de los colombianos sin descuidar el bienestar de su hogar, recordando que "de nada vale hacer viviendas si destruyo mi hogar".

Las explicaciones de Beltrán, no obstante, no apaciguaron el debate. La senadora Jennifer Pedraza solicitó al presidente Abelardo de la Espriella que valore la continuidad de Beltrán como ministro, mientras que el representante Daniel Briceño criticó la conducta de varios integrantes del nuevo gabinete durante la emergencia. Así las cosas, la discusión permanece abierta en el ámbito legislativo y se espera que la propuesta de moción de censura avance en las próximas sesiones. El eje central del debate es determinar si es posible compatibilizar la atención a la familia con las responsabilidades oficiales en medio de una situación extraordinaria, como la emergencia derivada de un terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue cuestionado el ministro Jaime Andrés Beltrán tras el terremoto en Colombia?

El ministro fue cuestionado porque, durante la emergencia nacional causada por el terremoto del 10 de agosto, fue visto en Santa Marta compartiendo tiempo con su familia, lo que coincidió con la etapa más crítica de atención a las comunidades afectadas. Las imágenes difundidas motivaron críticas de ciudadanos y congresistas, quienes dudaron de la compatibilidad entre sus deberes oficiales y su vida familiar en ese contexto.

¿Qué es una moción de censura y cómo se aplica en el caso del ministro de Vivienda?

Una moción de censura es un mecanismo político que permite al Congreso solicitar la destitución de un funcionario del Gobierno si considera que no ha cumplido adecuadamente con sus responsabilidades. En el caso de Jaime Andrés Beltrán, la moción se promovió tras el descontento por su viaje a Santa Marta durante la emergencia, y busca que el Congreso evalúe si debe seguir en el cargo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.