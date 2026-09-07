Por: EL PILON SA

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La comunidad de Mariangola, un corregimiento del sur de Valledupar, ha esperado durante años una solución efectiva al grave problema de alcantarillado y rebosamiento de aguas residuales que afecta la calidad de vida de sus habitantes. Finalmente, luego de intensos reclamos y debates públicos, se anunció la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), un proyecto fundamental que inicia su fase de ejecución tras recibir el respaldo de los residentes y autoridades locales, según declaró la edil Ana Rocío Cantillo a El Pilón.

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Cantillo manifestó que el inicio de la obra ha sido recibido con “agrado, alegría y satisfacción”, aunque la expectativa se concentra en que las soluciones anunciadas no se queden solo en el papel, sino que se traduzcan en mejoras concretas para todo el corregimiento. Este anuncio surge después de años en que las aguas residuales o “aguas negras” han estado vertidas por las calles, generando una crisis sanitaria alarmante. Según el reporte de El Pilón, el colapso del alcantarillado fue evidenciado en sectores como La Candelaria, La Concepción y San Fernando, donde las aguas servidas llegaban hasta patios y viviendas.

El proyecto, informado por el secretario de Obras Públicas de Valledupar, Layonel Arenas, contempla la construcción de la PTAR junto con las obras asociadas para conducir las redes hasta la planta y un emisario final. Estas acciones buscan restablecer el drenaje de una red que hasta el momento carece de un sistema adecuado para disposición y tratamiento de aguas residuales. El plazo contractual es de 10 meses, comenzando por trabajos topográficos, la demarcación del trazado y limpieza de manjoles obstruidos, necesarias antes de la intervención principal.

Sin embargo, Cantillo aclaró que esta primera etapa no resolverá por completo los problemas del alcantarillado, ya que no incluye el reemplazo de las redes internas del corregimiento. El enfoque inicial estará en la infraestructura principal y algunos puntos críticos, mientras la segunda etapa fue radicada ante el Ministerio de Vivienda para buscar recursos adicionales.

La ejecución de la PTAR fue programada para comenzar tras las festividades patronales del Santo Cristo de Mariangola, pues las calles a intervenir son escenarios clave durante estas celebraciones. Con una inversión cercana a los 11.000 millones de pesos, el proyecto abarca la construcción de la planta, estación de bombeo y la rehabilitación de algunos manjoles. Paralelamente, se anunció una inversión adicional de 65.000 millones de pesos para intervenir la vía Boca del Zorro, fundamental para la movilidad y el desarrollo productivo regional.

Cantillo subrayó que, después de años de promesas incumplidas, la comunidad mantiene la esperanza en que esta vez el proyecto sí llegue a ejecutarse plenamente y ponga fin a los rebosamientos y daños ambientales que afectan a Mariangola.

¿Qué es una PTAR y cómo beneficiará a Mariangola?

Una PTAR, o planta de tratamiento de aguas residuales, es una instalación destinada a limpiar y tratar las aguas negras provenientes de viviendas y negocios, para que puedan ser devueltas al medio ambiente en mejores condiciones. En Mariangola, la construcción de la PTAR permitirá reducir los vertimientos de aguas servidas en calles y áreas residenciales, mejorando la salud pública y la calidad ambiental del corregimiento.

¿Qué sectores de Mariangola serán intervenidos en la primera etapa del proyecto de alcantarillado?

De acuerdo con El Pilón, la primera etapa del proyecto se centrará en la construcción de la PTAR y la atención de puntos críticos de la red afectada, como algunos manjoles dañados en barrios como La Candelaria. No está contemplado el reemplazo total de las redes internas, por lo que los problemas de alcantarillado en otros sectores del corregimiento se abordarían en una fase posterior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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