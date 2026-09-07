Por: EL PILON SA

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El Programa de Diseño Gráfico de la Universidad de Santander (UDES), sede Valledupar, presentó una innovadora ruta turística cultural que invita a descubrir la ciudad desde perspectivas poco tradicionales, alejándose de la predominante asociación con el vallenato. La iniciativa, revelada durante el Mes del Patrimonio, busca incentivar el reconocimiento de la historia, las tradiciones, la arquitectura y los saberes propios de Valledupar, proponiendo una exploración profunda de su identidad urbana y cultural, según indicaron las fuentes consultadas en la investigación.

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La propuesta se desarrolló bajo el proyecto “Diseño de una Ruta Turística Cultural en Valledupar: una experiencia patrimonial”, resultado de un trabajo colaborativo de investigación-creación que duró cerca de un año. El objetivo central ha sido diversificar la oferta turística local y acercar, tanto a residentes como a turistas, a una experiencia sensorial en la que se escucha, se observa y se degusta el territorio de manera consciente. Tal como explicaron Estephany Alejandra De Castro Hernández y sus coinvestigadoras Ana Karina González Vives, Mayra Alejandra Pérez Julio y Elsy Paola Villazón, la experiencia no es solo un recorrido físico, sino un reencuentro significativo con las memorias, los relatos orales y la riqueza ambiental y patrimonial de la capital del Cesar.

El proyecto se articula en tres rutas principales: la patrimonial, enfocada en bienes culturales y lugares emblemáticos; la gastronómica, dedicada a la herencia culinaria y sitios tradicionales de la ciudad; y la ruta mística, inspirada en relatos, mitos y leyendas orales. Destaca que la ruta patrimonial, la más desarrollada hasta el momento, incorpora 60 puntos de interés, entre ellos subrutas por el Centro Histórico, centros de memoria, zonas naturales y monumentos, mientras que la gastronómica y la mística abarcan 12 y 11 lugares respectivamente.

Uno de los retos principales, explicó el equipo a través de Ana Karina González Vives, fue traducir los hallazgos de la investigación en materiales visuales y digitales atractivos. El trabajo generó 288 productos creativos, como piezas editoriales, postales, videos, audios e ilustraciones, además de recursos digitales agrupados en una página web. Estas piezas buscan acercar la cultura local de manera sencilla y didáctica a diversos públicos.

La experiencia de la ruta ha sido presentada en escenarios académicos locales y de México, lo que ha permitido obtener retroalimentación y pensar en su adaptación a otros contextos, siempre fortaleciendo la construcción de ciudadanía y la apropiación del patrimonio. El equipo plantea que la ruta pueda integrarse en procesos pedagógicos y colaborar con entidades educativas, operadores turísticos y organizaciones comunitarias, para así afianzar la identidad vallenata y el cuidado de los espacios históricos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la ruta patrimonial creada por la Universidad de Santander en Valledupar?

La ruta patrimonial, desarrollada por el Programa de Diseño Gráfico de la UDES, contempla recorridos a pie por 60 puntos emblemáticos de Valledupar, abarcando el Centro Histórico, centros de memoria, monumentos, glorietas y zonas ambientales. El recorrido invita a habitar y admirar la ciudad desde su historia y expresiones culturales, impulsando un turismo consciente y cercano a las raíces locales, de acuerdo con las investigadoras responsables del proyecto.

¿Qué productos creativos fueron desarrollados para divulgar las rutas culturales de Valledupar?

El equipo investigador elaboró 288 productos creativos entre piezas editoriales, postales, videos, ilustraciones y contenidos para redes, así como recursos digitales reunidos en una página web. Estos materiales facilitan el uso de las rutas e incentivan el reconocimiento del patrimonio y la diversidad cultural de Valledupar, permitiendo que diferentes públicos se aproximen de forma accesible y lúdica a la historia y riqueza de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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