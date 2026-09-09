Un video muestra el momento en que el joven de 17 años que resultó herido dentro de un colegio de Medellín corre por el patio de la institución con un arma traumática. Las imágenes también dejan una situación por esclarecer.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho ocurrió este miércoles 9 de septiembre en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el sector La Sierra, comuna 8 de Medellín. De acuerdo con las autoridades, el adolescente habría ingresado al plantel con un arma de “menor letalidad” y posteriormente resultó herido.

En el video conocido tras el incidente se observa al joven corriendo por uno de los espacios abiertos del colegio mientras lleva el arma. Detrás de él aparecen cerca de tres personas que lo siguen a corta distancia.

En determinado momento, el adolescente se detiene y quienes lo perseguían se lanzan sobre él para intentar detenerlo. Es justo en ese instante cuando se escucha un disparo.

Lee También

Después, el joven queda tendido en el piso, mientras varias personas se acercan al lugar. En cuestión de segundos aparecen cerca de cuatro jóvenes más alrededor del adolescente.

Este es uno de los detalles que más llama la atención de las imágenes.

Varias de las personas que llegan hasta donde está el joven no llevan prendas que permitan identificarlas como estudiantes del colegio. Algunos aparecen en pantalonetas y chanclas, una vestimenta que genera dudas sobre si efectivamente hacen parte de la comunidad educativa.

Hasta el momento, las autoridades no han han dado a conocer quiénes son todas las personas que aparecen en el video ni cuál era su relación con el adolescente, pero aseguraron que ya fueron capturados porque se llevaron el arma con la que se ejecutó el hecho.

La Policía informó que, momentos después del incidente, dos hombres ingresaron al establecimiento, tomaron el arma y salieron del lugar. Gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad, ambos fueron ubicados y trasladados a la estación de Policía de Villa Hermosa, donde se adelantan las investigaciones.

Por ahora, no se ha establecido si las personas que aparecen en el video corresponden a esos dos hombres ni si quienes rodearon al adolescente después del disparo tuvieron alguna relación con el arma.

¿Qué pasó con el adolescente?

Según la información entregada por las autoridades, el joven, de 17 años, había sido desescolarizado y habría ingresado al colegio por una reja, aparentemente con la intención de intimidar al rector y a profesores.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el adolescente realizó varios disparos para intimidar a personas dentro de la institución y posteriormente se autolesionó.

Tras resultar herido, recibió primeros auxilios por parte del dinamizador de seguridad del colegio y fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón para recibir atención médica.

* Pulzo.com se escribe con Z