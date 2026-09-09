Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella tomó una decisión trascendental al firmar un decreto que levanta la suspensión general del permiso de porte de armas en el país, revocando así el decreto 1482 de 2025 que, hasta la fecha, limitaba de manera anual la posibilidad de portar armas para los ciudadanos. Este cambio, ampliamente comentado y citado por medios como El Espectador, no convierte sin más el porte de armas en un derecho libre para cualquier persona, sino que mantiene los controles y requisitos que ha dispuesto históricamente el Estado bajo la regulación principal del decreto 2035 de 1993.

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El presidente De la Espriella argumentó su decisión con base en cifras de incautaciones presentadas por la Fuerza Pública. Entre el 1º de enero y el 3 de septiembre, las autoridades decomisaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estuvieron relacionadas directamente con actividades delictivas. Adicionalmente, señaló que 980 armas estaban vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (Eln). También se destacaron las 380 unidades de fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros encontradas entre las armas asociadas a disidencias. De acuerdo con el mandatario, “ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, pero subrayó que no se trata de permitir el “porte indiscriminado”.

El documento oficial deja claro que el levantamiento de la suspensión general no constituye una autorización masiva para portar armas ni afecta el monopolio estatal de las mismas, establecido según el artículo 223 de la Constitución. En cambio, restablece la vigencia para los permisos individuales que ya existen y para los nuevos que se tramiten, siempre y cuando no medie restricción específica. Para obtener o mantener el permiso de porte, se exigen condiciones como acreditar un permiso vigente expedido por autoridad militar, contar con al menos 25 años de edad, tener antecedentes limpios, aprobar evaluaciones médicas y psicofísicas, y demostrar conocimiento teórico sobre armas.

En cuanto a los límites, las armas cuyo permiso esté vencido, suspendido, cancelado o revocado, así como aquellas sujetas a decomiso o medidas judiciales, quedan expresamente fuera de la posibilidad de ser portadas. Además, quienes únicamente tengan permiso de tenencia y no de porte, tampoco podrán salir con el arma. El Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, será el encargado de coordinar con las autoridades militares para asegurar que el levantamiento de la suspensión se aplique de acuerdo con las directrices legales y administrativas, manteniendo la trazabilidad y auditoría estricta de los permisos. Finalmente, el decreto resalta que las autoridades podrán volver a imponer restricciones o suspensiones generales o individuales, si las situaciones de seguridad así lo exigen.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para portar un arma tras el levantamiento de la suspensión?

Ahora que se ha levantado la suspensión general, sigue siendo obligatorio cumplir con diferentes requisitos, como tener un permiso vigente expedido por una autoridad militar, ser mayor de 25 años, no tener antecedentes judiciales, aprobar exámenes médicos y demostrar aptitud psicofísica y conocimiento sobre armas. Solo quienes cumplan todas estas condiciones y no tengan restricciones individuales podrán portar armas legalmente.

¿Cuándo no es válido el permiso de porte de armas en Colombia?

El permiso de porte de armas pierde validez cuando está vencido, ha sido suspendido o cancelado individualmente, o si el arma fue decomisada, tiene medidas judiciales o administrativas, o existe alguna restricción legal o judicial. Además, el permiso de tenencia no otorga derecho al porte fuera del lugar autorizado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.