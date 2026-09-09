Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha tomado una decisión clave para la política de armas en el país al firmar un decreto que levanta la suspensión general del permiso de porte de armas. Esta medida deroga el decreto 1482 de 2025, tradición anual que restringía el uso de armas para los ciudadanos y que era firmada por los presidentes anteriores. Es importante precisar que la revocatoria de esta suspensión no significa que ahora cualquier ciudadano pueda salir armado libremente por las calles. El porte de armas sigue sujeto a controles estatales y requiere permiso específico, tal como lo establece el decreto 2035 de 1993, la normativa que sigue vigente y que regula el control de armas en Colombia.

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De acuerdo con lo explicado por el presidente De la Espriella, la razón de estos cambios radica en el desequilibrio actual: “Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”. El mandatario fue enfático en que no es justo que “los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Respaldando sus argumentos, expuso que entre el 1º de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ese total, 14.179 estaban vinculadas a delitos, según cifras oficiales. Además, puntualizó que 980 armas fueron asociadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Eln, destacando también la incautación de 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 mm solo en manos de disidencias.

Pese a los cambios, las autoridades reiteraron que no se autoriza el porte indiscriminado y que se conservarán los controles estrictos. Las personas que ya contaban con permisos vigentes para porte de armas verán simplificados algunos trámites, ya que no deberán gestionar un permiso adicional cada año. Sin embargo, los permisos siguen sujetos a requisitos como edad mínima de 25 años, antecedentes limpios, certificación médica y pruebas psicofísicas. Los permisos no tendrán validez si están vencidos, revocados o ligados a armas decomisadas u objeto de decisiones judiciales. La directiva ordena al Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, que asegure el control y trazabilidad de los permisos y mantenga sistemas de verificación y seguimiento.

El decreto enfatiza que, aunque se levanta la suspensión general, el monopolio estatal sobre las armas permanece y el Estado puede establecer nuevas restricciones según necesidades de seguridad. Fuentes de esta información provienen del anuncio presidencial y documentos oficiales citados en El Espectador.

¿Qué implica el levantamiento de la suspensión del permiso de porte de armas en Colombia?

El levantamiento de la suspensión permite a ciudadanos con permisos vigentes portar armas sin tener que realizar un nuevo trámite extraordinario cada año; sin embargo, sigue existiendo un control riguroso estatal sobre la expedición, vigencia y requisitos de dichos permisos. No se trata de una autorización general, pues el marco legal y los controles permanecen según el decreto 2035 de 1993.

¿Cuáles son los requisitos para portar armas legalmente según la normativa colombiana?

Según lo estipulado en el nuevo decreto y normas vigentes, solo puede portar armas quien cuente con un permiso expedido por la autoridad militar, tenga al menos 25 años, no registre antecedentes penales, acredite aptitud psicofísica a través de certificaciones y mantenga actualizado su permiso. Los permisos vencidos o revocados pierden su validez de manera inmediata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.