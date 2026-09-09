Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella sorprendió al país al firmar un decreto que pone fin a la suspensión general del permiso de porte de armas, revocando específicamente el decreto 1482 de 2025, medida renovada de manera anual por todos los mandatarios recientes. Esta decisión, sin embargo, no significa que cualquier ciudadano pueda circular armado; el porte sigue siendo una prerrogativa regulada que requiere autorización estatal. El marco regulatorio vigente continúa siendo el decreto 2035 de 1993, el cual establece las condiciones y controles para la tenencia y porte de armas en Colombia, de acuerdo con la información publicada por El Espectador.

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El presidente de la Espriella justificó su decisión indicando que, en su opinión, "durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar". A su juicio, "no hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse".

Para respaldar esta postura, el mandatario citó cifras del periodo comprendido entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, cuando la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego; de estas, 14.179 estaban vinculadas con delitos y centenas más aparecen ligadas a grupos armados ilegales, incluyendo 980 al margen de disidencias, 551 relacionadas con el Clan del Golfo y 339 con el Eln. Además, la incautación de 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros muestra el poder de fuego existente entre actores ilegales.

Sin embargo, el decreto no implica una autorización libre para portar armas. Tal como se aclara en el documento oficial firmado el martes, el “levantamiento de la suspensión general no constituye una autorización general para el porte de armas de fuego, ni modifica el monopolio estatal establecido en el artículo 223 de la Constitución Política”. Los permisos individuales siguen condicionados a requisitos específicos: contar con autorización expedida por autoridad militar, tener al menos 25 años, no registrar antecedentes, superar un examen médico y de aptitud psicofísica, además de acreditar conocimientos teóricos sobre armas. Por ende, quien tenga un permiso vigente no deberá realizar trámites adicionalmente, pero los controles se mantienen.

La normativa deja por fuera los permisos vencidos, suspendidos o revocados, así como los decomisados o con restricciones legales o judiciales. Corresponderá al Ministerio de Defensa, liderado por Jorge Mora, coordinar la aplicación de las directrices administrativas, técnicas y operativas para hacer efectivo el levantamiento, mientras que las autoridades militares deberán mantener los sistemas de control y vigilancia sobre permisos vigentes. El decreto deja abierta la posibilidad de futuras suspensiones si la situación de orden público lo exige.

¿Qué cambia para los ciudadanos con el levantamiento de la suspensión del porte de armas?

Con esta medida, los ciudadanos que cuenten con un permiso vigente ya no necesitan tramitar un documento adicional para portar armas, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos por la normatividad vigente. El porte libre sigue estando restringido, pues solo aplica para quienes mantengan sus permisos en regla y cumplan con las condiciones legales y administrativas determinadas por el Estado.

¿Cuál es el marco legal que regula el porte de armas en Colombia?

El marco legal vigente para el porte de armas en Colombia es el decreto 2035 de 1993, que establece los requisitos, controles y procedimientos para la autorización estatal del porte y tenencia de armas. A pesar del levantamiento de la suspensión general, la regulación estatal y el monopolio del Estado sobre las armas, según el artículo 223 de la Constitución Política, siguen plenamente vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.