El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, puso nuevamente el foco sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Venezuela y advirtió que la situación representa una preocupación para la seguridad de la región. Sus declaraciones se conocieron durante su visita a Colombia, en medio de una agenda marcada por la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados.

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Rubio señaló que la permanencia de estructuras del Eln al otro lado de la frontera no puede continuar y planteó la necesidad de abordar esta situación como parte de la cooperación en materia de seguridad entre los países de la región. La advertencia ocurre mientras Washington y el Gobierno colombiano buscan fortalecer sus acciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.

La posición del funcionario estadounidense cobra relevancia por la actividad que el Eln mantiene en zonas fronterizas con Colombia. El grupo armado tiene presencia histórica en sectores de ambos lados de la frontera, una situación que ha sido señalada durante años como uno de los factores que complican la seguridad en el Catatumbo y otras áreas limítrofes.

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“Eso va a tomar un tiempo resolverlo. Pero sin duda hay que enfrentarse a esa amenaza. Esa amenaza como existe en este momento no puede seguir. Tiene que buscar solución y tiene que ser rápido”, indicó Rubio.

Rubio y la nueva agenda de seguridad con Colombia

La declaración del secretario de Estado se produjo durante su visita a Colombia, donde sostuvo reuniones con el presidente Abelardo de la Espriella. Ambos gobiernos acordaron profundizar la cooperación en seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales.

El tema adquiere especial importancia después de los recientes ataques atribuidos al Eln en Norte de Santander. Uno de ellos ocurrió en Ocaña, donde un ataque con drones contra una instalación militar dejó tres uniformados muertos y varios heridos, según reportes de autoridades colombianas.

“Imagínese usted si hay una banda criminal operando de un territorio al otro lado de una frontera, entran a su país, cometen delitos, asesinatos, ataques, y después regresan y se esconden en otro país. Eso no es sostenible”, agregó la mano derecha de Trump.

La situación en la frontera también forma parte de las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos, debido a la presencia de grupos armados y redes vinculadas al narcotráfico. Por ello, la administración estadounidense busca ampliar la cooperación con Colombia y otros gobiernos de la región para enfrentar estas estructuras.

“Eso hay que enfrentarse a eso. Obviamente lo queremos hacer de manera de cooperación y eso se ha discutido y se seguirá discutiendo”, agregó el funcionario estadounidense.

La advertencia de Rubio se suma así a una agenda bilateral que incluye seguridad, lucha contra las drogas y control de las organizaciones criminales. Su visita continuará por Ecuador y Perú, países con los que Washington también busca fortalecer la cooperación regional.

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