Por: VALORA ANALITIK

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Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos enfrentaron, desde julio, un mayor costo de ingreso a ese mercado, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) oficializara un arancel adicional del 12,5 % para una parte de los productos provenientes de Colombia.

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La medida se dio tras una investigación adelantada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mecanismo que permite a Estados Unidos evaluar prácticas comerciales de otros países que puedan afectar sus intereses económicos.

En este caso, la administración estadounidense concluyó que Colombia no ha adoptado ni implementado de manera efectiva mecanismos suficientes para prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

El nuevo escenario comercial se convirtió en uno de los asuntos abordados durante la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Tras las reuniones que sostuvo con el presidente Abelardo de la Espriella, el funcionario se refirió al futuro de los aranceles y a las conversaciones que ambos gobiernos mantienen para alcanzar un acuerdo bilateral.

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Rubio explicó que el proceso requiere avanzar dentro de un marco jurídico específico y señaló que existe disposición de ambas partes para buscar una salida. “Es un proceso legal complejo. Se tiene el deseo de llegar a un acuerdo con Colombia cuanto antes. El embajador Greer ha estado trabajando con las autoridades de Colombia”, afirmó.

El secretario de Estado también entregó detalles sobre el estado de las negociaciones y aseguró que las conversaciones entre los dos países continúan. Según explicó, ya se han desarrollado dos rondas de diálogo, en las que se han registrado avances, aunque todavía no existe un anuncio definitivo sobre un eventual acuerdo.

“Las negociaciones creo que marchan bien y espero tener buenas noticias pronto. En ese sentido, una vez que se pueda llegar a un acuerdo, pero esa es la forma del acuerdo 302. Hay que llegar a un acuerdo bilateral y estamos comprometidos a hacer eso”, manifestó Rubio.

El funcionario estadounidense agregó que los equipos de ambos gobiernos permanecen en contacto y que el proceso continuará durante los próximos días. “Las conversaciones ya están en curso. Ha habido dos rondas de conversaciones y se ha progresado. No hay ningún anuncio en este momento, pero espero que sea pronto”, sostuvo.

La posición expresada por Rubio deja abierta la posibilidad de que Colombia y Estados Unidos alcancen un entendimiento que permita revisar las condiciones comerciales actualmente vigentes. Sin embargo, mientras las negociaciones continúen y no se concrete un acuerdo, las medidas arancelarias anunciadas por Washington seguirán teniendo efectos sobre los productos colombianos alcanzados por la disposición.

Finalmente, el secretario de Estado señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene interés en avanzar hacia una solución negociada. “El presidente Trump tiene el deseo de llegar a un acuerdo”, concluyó.

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