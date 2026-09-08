Por: El Espectador

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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el compromiso de la administración Trump de suministrar a Colombia todo el apoyo posible para combatir el narcotráfico. De acuerdo con El Espectador, Rubio fue enfático en señalar que el presidente Donald Trump está “dispuesto a proveer todo lo que es posible” para fortalecer la capacidad operacional y de inteligencia de Colombia frente a esta amenaza. La declaración se produjo tras una reunión con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella en Barranquilla, donde ambos mandatarios discutieron acuerdos orientados a incrementar la cooperación en materia de seguridad, incluyendo compras militares y la modernización de sistemas de vigilancia.

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Según Rubio, los acuerdos abordan desde el fortalecimiento de la inteligencia hasta la adquisición de radares y herramientas militares solicitadas de forma pública por De la Espriella, quien resaltó la necesidad de enfrentar la convergencia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc en la frontera colombo-venezolana. Sobre esto, Rubio manifestó que la colaboración entre Estados Unidos y Colombia en seguridad nunca se suspendió, aunque durante el mandato de Gustavo Petro la cooperación y los recursos se redujeron considerablemente.

Consultado sobre operaciones puntuales en la frontera, Rubio señaló que estos temas deben discutirse ampliamente, refiriéndose a la posibilidad de acciones coordinadas para frenar bandas criminales que cruzan fronteras. Además, remarcó que la sostenibilidad de la seguridad en la frontera es clave para mejorar las relaciones tanto con Venezuela como en la región.

En relación con la política antidrogas y la descertificación de Colombia, Rubio indicó desde Barranquilla que observa disposición por parte de De la Espriella para retomar medidas como la fumigación y combatir el narcotráfico. Asimismo, declaró que la determinación sobre la descertificación se tomará el año siguiente, pero anticipó una decisión distinta gracias a la cooperación renovada.

Acerca de la posible instalación de bases militares estadounidenses en Colombia, Rubio explicó que esta medida debe ser evaluada cuidadosamente y siempre bajo la soberanía colombiana. De acuerdo con sus declaraciones, la cooperación se enmarca en el respeto a las decisiones nacionales y dependerá de un análisis conjunto con el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Rubio también abordó el tema económico, precisando que se trabaja en la reducción o eliminación de aranceles del 12,5 % a productos colombianos, medida adoptada globalmente en julio anterior. Insistió en que se iniciaron negociaciones activas para encontrar un resultado beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, según lo dicho a El Espectador.

Finalmente, Rubio subrayó que la relación bilateral es una de las más sólidas de la región, aunque reconoció los efectos negativos de los años previos. Concluyó que existe disposición plena para reactivar la colaboración en seguridad y economía, dentro del marco legal colombiano y conforme a lo que decidan sus autoridades.

¿Qué implica la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en la lucha contra el narcotráfico?

La cooperación bilateral implica el fortalecimiento de las capacidades colombianas mediante asistencia operativa y técnica como sistemas de inteligencia, radares y equipos militares, siempre bajo acuerdos consensuados entre los gobiernos. Esta colaboración busca enfrentar amenazas de grupos armados y criminales en las zonas fronterizas, de acuerdo con lo reportado por El Espectador.

¿Cómo afecta la imposición de aranceles del 12,5 % a los productos colombianos y qué pasos se están tomando?

El arancel del 12,5 % afecta los productos exportados por Colombia al incrementar sus costos, lo que puede disminuir su competitividad en el mercado estadounidense. Rubió aclaró que esta medida aplica mundialmente y confirmó que se están desarrollando negociaciones orientadas a reducir o eliminar dicho impuesto, lo que facilitaría el comercio entre ambos países.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.