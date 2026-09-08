El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes 8 de septiembre a Barranquilla, en el marco de su primera visita oficial de alto nivel a Colombia durante la Administración Trump desde la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

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Su llegada se da para participar en una reunión clave sobre el futuro de la relación bilateral entre ambos países.

Esta es la gorra que siempre lleva Char:

Uno de los momentos que llamó la atención durante su arribo fue el recibimiento del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien acompañó la llegada del funcionario estadounidense a la ciudad.

El encuentro tuvo además un detalle particular: Char mantuvo puesta durante todo el momento una gorra alusiva a Barranquilla. La prenda tenía la palabra “Barranquilla” en azul y, debajo, “Alcaldía de Barranquilla” en gris, un elemento que resaltó durante el recibimiento.

La reunión principal se desarrollará en el Batallón Paraíso, sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, con la participación del canciller Omar Bula Escobar, la embajadora María Consuelo Araújo y el embajador Mauricio Gaona.

El canciller señaló que la conversación estará concentrada en seguridad, comercio y valores democráticos compartidos.

#ATENCIÓN | Aterriza en Barranquilla el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Durante la tarde de hoy se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella.

Vía: @Efrain_HShttps://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/c8KZNzV5zy — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 8, 2026

La agenda también contempla cooperación contra el narcoterrorismo, apoyo estadounidense frente al terremoto que afectó al país, asuntos comerciales, aranceles, energía e inversiones.

La visita es presentada por el Gobierno colombiano como una oportunidad para reconstruir y fortalecer la alianza estratégica con Estados Unidos.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.