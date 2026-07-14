El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tiene la intención de establecer a la capital del Atlántico como sede alterna del Gobierno Nacional. La afirmación la hizo durante una entrevista en Blu Radio, en la que reveló detalles de una conversación que sostuvo con el mandatario electo sobre ese proyecto.

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Durante el diálogo, Char comentó en tono jocoso que, aunque Barranquilla sería la sede alterna, “la sede alterna va a ser Bogotá”, lo que provocó risas en la mesa de trabajo. Ante la frase, el periodista Néstor Morales respondió: “Le entiendo la ofensa, la omito, alcalde”, antes de continuar con la entrevista.

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En ese momento, el periodista Ricardo Ospina preguntó si el histórico edificio de la Aduana sería el lugar desde donde despacharía De la Espriella cuando estuviera en Barranquilla. Char respondió que esa posibilidad está siendo evaluada y confirmó que fue uno de los asuntos que abordó directamente con el presidente electo. “Sí lo están revisando y fue uno de los temas que hablé con él”, afirmó.

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Morales insistió en saber si la idea de convertir a Barranquilla en sede alterna del Gobierno era una propuesta seria o simplemente una intención política. El alcalde respondió que el compromiso es real. “Es en serio y lo va a firmar el 7 de agosto, nos lo prometió”, aseguró durante la entrevista.

Finalmente, al ser consultado sobre la forma en que se formalizaría esa decisión, Char explicó que, a su juicio, deberá expedirse un decreto presidencial. “Eso tiene que quedar en un decreto, imagino, presidencial, que establece a Barranquilla como sede alterna”, señaló. De concretarse, la ciudad se convertiría en un punto permanente desde donde el presidente De la Espriella desarrollaría parte de las actividades de su administración.

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