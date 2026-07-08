Mauricio Gómez Amín, designado como ministro de Comercio del gobierno de Abelardo de la Espriella, reveló uno de los proyectos que impulsaría desde esa cartera: una obra turística en Barranquilla con una inversión superior a los 300.000 millones de pesos.

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El anuncio fue hecho durante una entrevista en ‘6AM W’, de Caracol Radio, en la que Gómez Amín explicó que la iniciativa buscaría ampliar el circuito turístico de la capital del Atlántico mediante una alianza con la Alcaldía de Barranquilla.

La obra turística que planteó gobierno de De la Espriella para Barranquilla

De acuerdo con el ministro designado, el proyecto contempla la construcción del Tajamar Occidental, una intervención que permitiría conectar distintos puntos turísticos de la ciudad.

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“Vamos a ampliar el circuito turístico en Barranquilla con una obra de más de 300.000 millones de pesos que cerrará el circuito del Malecón, de Mallorquín, de Puerto Mocho, construyendo el Tajamar Occidental”, aseguró Gómez Amín.

El funcionario designado sostuvo que la apuesta no estaría enfocada únicamente en promocionar a Colombia como destino turístico, sino en fortalecer la infraestructura necesaria para atraer visitantes.

“No nos vamos a quedar solamente en promocionar a Colombia como destino turístico, vamos a potenciarla con una infraestructura de verdad”, afirmó.

Seguridad, turismo y desarrollo económico, las apuestas del próximo gobierno

Durante la entrevista, Gómez Amín también señaló que una de las prioridades del gobierno entrante será enviar un mensaje de seguridad para impulsar el turismo, la inversión y el emprendimiento.

El designado ministro afirmó que una de las banderas del presidente electo será recuperar el control territorial con apoyo de la Fuerza Pública.

“Colombia, a partir del 7 de agosto, será un país seguro para el turismo. Debemos enviar ese mensaje al mundo, no solo en turismo, sino para emprendedores y empresarios”, manifestó en la frecuencia.

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