La llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a territorio colombiano no solo ha acaparado las portadas por la densa agenda bilateral que sostiene con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, sino también por la presencia de su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, quien lo acompaña en esta gira oficial por Sudamérica.

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Nacida en Miami (Florida), Jeanette Dousdebes posee profundas raíces colombianas, ya que sus padres —María Elena Giraldo y Luis Ernesto Dousdebes— emigraron desde el país suramericano hacia Estados Unidos antes de su nacimiento. A lo largo de la dilatada carrera política de su esposo, Dousdebes ha optado por mantener un perfil marcadamente discreto, evitando protagonismos innecesarios, aunque su rol como soporte fundamental en las decisiones del jefe de la diplomacia estadounidense ha sido innegable de acuerdo con diversos círculos políticos de Washington.

Antes de consolidar su rol institucional y familiar como madre de sus cuatro hijos, Dousdebes cursó estudios en diseño de moda e integró el grupo de animadoras de los Miami Dolphins. Asimismo, en los últimos años ha enfocado sus esfuerzos en causas filantrópicas y de activismo social, destacándose por su participación en iniciativas contra la trata de personas en el estado de Florida. Su arribo a Colombia en esta comitiva oficial aporta un matiz particular a la delegación norteamericana, conectando de manera directa su herencia cultural con los actuales puentes diplomáticos de la Casa Blanca.

La visita de la pareja se enmarca en un momento de alta tensión y retos estructurales para Colombia. La agenda oficial que adelanta Marco Rubio contempla discusiones fundamentales con el Ejecutivo nacional, entre las que sobresalen el costoso panorama de la reconstrucción tras el devastador terremoto que golpeó al país —tasada en unos 9.600 millones de dólares—, la revisión de los paquetes de asistencia en seguridad y el álgido debate sobre los aranceles de la Sección 301 solicitados por el gobierno de De la Espriella para aliviar la economía nacional.

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Mientras Rubio sostiene reuniones decisivas para definir el alcance del respaldo estadounidense frente a la crisis, la presencia de Jeanette Dousdebes añade un componente de atención mediática sobre la delegación extranjera, recordando las múltiples facetas y conexiones personales que convergen en las más altas esferas de la diplomacia hemisférica.

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