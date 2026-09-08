La visita de Marco Rubio a Colombia este 8 de septiembre ha dado de qué hablar, especialmente por las posturas del vocero de la Casa Blanca sobre los planes que tiene Estados Unidos en territorio nacional. Luego de su reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, el secretario de Estado norteamericano se refirió a la posibilidad de una base militar en este país sudamericano.

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Rubio aseguró que el gobierno de Estados Unidos tiene una postura de respetar la soberanía colombiana y que no puede hacer un avance militar sin permiso de la administración de turno. No obstante, no se cerró a la idea y dijo que es posible analizarla.

El miembro del gabinete de Trump agregó que esta idea también dependerá de un análisis de poner una base militar en Colombia y si es conveniente para Estados Unidos. Eso sí, confirmó que su país cooperará con el Gobierno de De la Espriella para confrontar grupos terroristas y criminales como el Eln o las diversas estructuras de las disidencias de las Farc.

Además, Rubio ve posibles alianzas triples entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela para hacer frente a las guerrillas y otras estructuras delincuenciales que se esconden entre la frontera de los últimos países mencionados.

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