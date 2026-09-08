La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia terminó con un mensaje de optimismo sobre el futuro de la relación bilateral. Horas después de reunirse con el presidente Abelardo De la Espriella en Barranquilla, el funcionario publicó varios mensajes en los que calificó el encuentro como el comienzo de una “nueva era” entre los dos países.

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En sus publicaciones, Rubio destacó la cooperación en materia de seguridad, comercio y migración, además de resaltar la firma de memorandos de entendimiento sobre minerales críticos y cooperación nuclear civil con el canciller, Bula.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos?

En uno de los mensajes publicados al término de la visita, Rubio calificó como “productiva” la reunión con De la Espriella y aseguró que ambas delegaciones abordaron temas prioritarios para los dos gobiernos.

El secretario de Estado mencionó la cooperación en seguridad, el fortalecimiento del comercio y los esfuerzos para combatir la migración ilegal en la región.

Además, destacó la firma de memorandos de entendimiento sobre minerales críticos y cooperación nuclear civil, acuerdos que hacen parte de la agenda bilateral anunciada tras el encuentro en Barranquilla.

Rubio habló de una “nueva era” para Colombia y EE. UU.

La frase que más llamó la atención apareció al cierre de uno de sus trinos.

“Es una nueva era para una de nuestras asociaciones más históricas”, escribió el funcionario estadounidense al referirse a la relación entre Washington y Bogotá.

Más tarde publicó otro mensaje en el que agradeció la hospitalidad recibida durante su paso por Colombia y calificó la jornada como un “día productivo”, construido sobre la amistad entre ambas naciones.

A productive day in Colombia, building on the enduring friendship between our two nations. Grateful for the warm hospitality shown throughout today’s visit. pic.twitter.com/UoxYnFrfem — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 8, 2026

Finalmente, aseguró que la visita representa un “compromiso importante y renovado” con la histórica relación entre Estados Unidos y Colombia.

La visita dejó acuerdos en seguridad, comercio y energía

La reunión entre De la Espriella y Rubio estuvo marcada por una agenda enfocada en seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio e inversión.

Tras el encuentro, ambas delegaciones anunciaron avances en cooperación bilateral, entre ellos los memorandos sobre minerales críticos y energía nuclear civil, además de una hoja de ruta para fortalecer la relación estratégica entre los dos países.

Los mensajes publicados por Rubio en sus redes sociales reforzaron esa idea y dejaron claro el tono con el que Washington calificó la visita: un relanzamiento de la relación bilateral y el inicio de una etapa que el propio secretario de Estado definió como una “nueva era” para Colombia y Estados Unidos.

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