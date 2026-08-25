La empresa Drummond proyecta iniciar en 2027 la perforación de sus primeros pozos de yacimientos no convencionales en el área de la cuenca Cesar-Ranchería, en Colombia.

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La compañía cuenta con cuatro contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): CR2, CR3, CR4 y La Loma, que hacen parte de una estrategia para ampliar las reservas de petróleo y gas del país, detalla Portafolio.

Según Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, Drummond podría comenzar las perforaciones en aproximadamente un año, siempre que existan las condiciones necesarias, añade ese diario.

Los contratos CR2 y CR3, firmados en 2016, permanecen en fase de exploración y están suspendidos, mientras que CR4 se encuentra en fase cero, destaca ese medio.

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El proyecto estaría relacionado con la formación La Luna y requeriría una campaña inicial de entre 10 y 12 pozos para evaluar la productividad, definir el espaciamiento entre perforaciones y establecer la longitud adecuada de las fracturas.

Esto permitiría reducir los riesgos geológicos y determinar la viabilidad económica del desarrollo.

Campetrol considera que Colombia ya cuenta con suficiente experiencia técnica para avanzar hacia una etapa temprana de desarrollo, aprovechando aprendizajes de Estados Unidos y Argentina.

También plantea que Ecopetrol reactive a profesionales con experiencia en proyectos de hidrocarburos no convencionales para apoyar estas operaciones.

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