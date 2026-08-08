Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, trazó líneas claras respecto al rumbo económico que buscará para Colombia. En su discurso de posesión anunció con énfasis su intención de eliminar el impuesto al patrimonio, reducir el gasto del Estado y recuperar la confianza de los inversionistas. Estas medidas hacen parte de una visión que prioriza la austeridad fiscal y un entorno propicio para atraer capital privado, según información de El Diario.

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Uno de los primeros frentes de la nueva administración estará enfocado en las finanzas públicas. De la Espriella aseguró ante el país que se comprometerá a modificar el sistema tributario y facilitar mejores condiciones para la inversión, especialmente con la propuesta de eliminar el impuesto al patrimonio. Según el presidente, este gravamen afecta directamente a quienes destinan capital para crear riqueza y empleo, por lo que reiteró: “el impuesto al patrimonio será eliminado”. Sin embargo, esta medida no tendría vigencia inmediata. El impuesto está establecido actualmente en el Estatuto Tributario a través de la Ley 2277 de 2022; para erradicarlo será necesaria una reforma legislativa en el Congreso.

El mandatario también anunció que, como parte de su estrategia de austeridad, firmará un decreto para congelar parte del gasto público. Esta decisión, que aún no ha entrado en vigor, busca reorganizar las cuentas nacionales y enfrentar el panorama fiscal heredado. Hasta la mañana del 8 de agosto, de acuerdo con las publicaciones consultadas, esta era una medida anunciada y pendiente de formalización mediante decreto.

Los anuncios económicos continuaron con la promesa de liderar una reforma estructural al sistema tributario. De la Espriella pretende simplificar normas, combatir la evasión y robustecer un entorno que favorezca la inversión, la producción y el empleo. El mandatario insiste en que Colombia debe volver a ser “seguro y rentable” para quienes deseen invertir en el país, y por eso su programa económico también contempla reducir la carga tributaria a empresas generadoras de empleo formal y fortalecer la seguridad jurídica.

Ecopetrol, empresa petrolera, fue citada como otro de los retos de este gobierno. De la Espriella recalcó la caída de utilidades de la compañía, que pasaron de cerca de $32 billones en 2022 a $9 billones en 2025, situación que según él ha perjudicado incluso a colombianos accionistas. El nuevo Gobierno buscará reimpulsar la exploración y producción de hidrocarburos y no descarta retomar técnicas como el fracturamiento hidráulico o fracking, bajo el concepto de un desarrollo “responsable y sostenible”. La administración también proyecta aprovechar recursos mineros con controles técnicos y ambientales, diferenciando la minería formal de la ilegal.

El verdadero reto, reconoce De la Espriella, será traducir estos pilares de austeridad fiscal, reforma tributaria, inversión privada y explotación de recursos energéticos en hechos. Algunas medidas podrán ser ejecutadas de manera directa, pero otras, como la eliminación del impuesto al patrimonio, deberán transitar el camino legislativo y el control democrático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implicaciones tiene la eliminación del impuesto al patrimonio en Colombia?

La eliminación del impuesto al patrimonio podría modificar el escenario tributario para quienes poseen grandes capitales y destinan recursos a la inversión y generación de riqueza. Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por El Diario, esta decisión dependerá de una reforma legislativa, ya que el gravamen está vigente mediante la Ley 2277 de 2022.

¿Qué es el fracking y por qué su regreso genera debate en Colombia?

El fracking —técnicamente llamado fracturamiento hidráulico— es un método de extracción de hidrocarburos que ha sido objeto de controversia en el país. Según el discurso de De la Espriella recogido por El Diario, el presidente plantea un fracking "responsable y sostenible" para garantizar la seguridad energética, aunque esta postura anticipa debates sociales, políticos y ambientales en torno a sus posibles impactos.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.