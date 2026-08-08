Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En su discurso inaugural como presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella fue enfático en señalar que la recuperación de Ecopetrol será uno de los pilares fundamentales de su gestión. Esta declaración la realizó el viernes 7 de agosto durante la ceremonia de posesión en Cali, donde enfatizó la necesidad de fortalecer la capacidad del país para explorar y producir tanto petróleo como gas. De acuerdo con De La Espriella, “recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta de mi Gobierno”, dejando claro el rumbo que planea tomar en el sector de los hidrocarburos.

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El mandatario anunció además una importante decisión que marca un punto de inflexión para el sector energético: su Gobierno permitirá el desarrollo del fracking, una técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales. Esta estrategia, según explicó, busca evitar que Colombia pierda la capacidad de producción y evitar el aumento de la dependencia del país respecto a fuentes energéticas externas. De La Espriella defendió que la transición energética, proceso de pasar de fuentes tradicionales a renovables, debe construirse “desde la autosuficiencia y no desde la dependencia”, aseverando que es fundamental conservar la fortaleza de la producción nacional mientras se incorporan otras fuentes de energía.

Durante su intervención, el presidente también se refirió al estado financiero de Ecopetrol, la principal compañía petrolera de Colombia. Allí comparó sus utilidades en los años recientes, evidenciando una reducción significativa: según sus datos, las ganancias de la empresa pasaron de 32 billones de pesos en 2022 a apenas 9 billones en el último año. De La Espriella advirtió que esta caída tiene repercusiones no solo para las arcas públicas, sino también para los inversores que poseen acciones en la compañía.

La administración actual también manifestó su intención de atraer mayor inversión al sector de hidrocarburos, ampliar las reservas estratégicas y garantizar el abastecimiento interno de petróleo y gas. Bajo su perspectiva, el mandatario remarcó que el sector energético sigue siendo esencial para la economía y la soberanía colombiana.

¿Qué significa fracking en el sector de hidrocarburos de Colombia?

El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica utilizada para extraer petróleo o gas de yacimientos poco convencionales, donde los hidrocarburos están atrapados en rocas a gran profundidad. En Colombia, según lo propuesto por el presidente De La Espriella, su uso busca evitar una caída en la capacidad productiva y la dependencia de importaciones energéticas.

¿Por qué la recuperación de Ecopetrol es prioritaria para el gobierno de Abelardo De La Espriella?

De acuerdo con el presidente, la recuperación de Ecopetrol es fundamental debido a la caída significativa de sus utilidades en los últimos años, lo cual impacta tanto las finanzas públicas como los intereses de los accionistas. Además, fortalecer la empresa se considera clave para asegurar la soberanía energética y el desarrollo económico nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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