Por: El Espectador

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Silvio Mauricio Ospina Lemus, un ciudadano colombiano señalado como el responsable de las finanzas dentro de una red criminal dedicada al narcotráfico en Estados Unidos, fue capturado recientemente en Cali, en una operación que involucró varios organismos nacionales e internacionales. Ospina Lemus, conocido bajo el alias de “Pedro”, era buscado por la justicia estadounidense y tendrá que responder por dos delitos directamente relacionados con el tráfico de droga.

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La captura se produjo gracias a la colaboración entre la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Especializada en contra del Narcotráfico, la Sijin de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA (Drug Enforcement Administration, Administración para el Control de Drogas). De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, la detención se dio en una vivienda de la Ciudadela Calle Real de Pascancho, en Cali. La acción se realizó con el objetivo de cumplir una solicitud de extradición hecha por una Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, que acusa formalmente a alias “Pedro”.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ospina Lemus de estar directamente vinculado con delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Según la documentación aportada a la justicia, alias “Pedro” actuaba como bróker, es decir, intermediario clave en las transacciones de cocaína para una organización criminal con operaciones internacionales. Fuentes oficiales sostienen que su rol principal no implicaba contacto físico con la droga, sino que se concentraba en dirigir la logística de los cargamentos de clorhidrato de cocaína, manejando el financiamiento y el blanqueo de capitales asociados a estas actividades ilícitas.

Las investigaciones revelaron que Ospina Lemus utilizaba métodos sofisticados para evadir las autoridades, entre ellos, tecnologías encriptadas, empresas fachada y sistemas financieros complejos, lo que le permitía ocultar y mover grandes sumas de dinero sin dejar rastros visibles. Hasta que se complete el proceso diplomático y administrativo que permita su extradición, alias “Pedro” queda bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.

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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué capturaron a Silvio Mauricio Ospina Lemus y cuál era su papel en la red criminal?

Silvio Mauricio Ospina Lemus fue capturado por su supuesta función como encargado de las finanzas y la logística de una red internacional de narcotráfico. Autoridades de Estados Unidos señalan que, bajo el alias “Pedro”, se encargaba del movimiento de dinero, la logística de cargamentos de cocaína y el lavado de activos sin involucrarse directamente con la mercancía, usando tecnologías encriptadas y empresas fachada.

¿Qué significa lavado de activos en el contexto del caso de alias “Pedro”?

En el contexto de este caso, lavado de activos se refiere a las prácticas empleadas por la red criminal para ocultar, mover y legitimar las ganancias obtenidas del tráfico de drogas, evitando así que las autoridades rastreen el origen ilícito del dinero. Ospina Lemus habría utilizado mecanismos sofisticados y redes financieras complejas para cumplir con este objetivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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