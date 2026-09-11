Matthew Exton, un exabogado de 43 años, fue declarado culpable de intento de asesinato y otros cargos relacionados con armas de fuego luego de un episodio en el que apuntó una pistola cargada contra su exesposa dentro de un restaurante en Toledo, Ohio.

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El hecho ocurrió en abril de 2025, durante la noche de apertura del restaurante Sabira. Las cámaras de seguridad muestran a Exton en medio del establecimiento mientras sostenía una pistola Colt y la dirigía hacia Kayda Valone, su expareja, en medio de una disputa entre ambos.

La situación pudo haber terminado de una manera mucho más grave, pero un trabajador del restaurante intervino rápidamente. Tracy Cole Jr., uno de los meseros, corrió hacia Exton y se lanzó contra él, logrando derribarlo antes de que pudiera utilizar el arma.

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Además, posteriormente se conoció que la pistola estaba cargada, pero tenía activado el seguro, por lo que no llegó a dispararse. La rápida reacción del empleado terminó siendo determinante para contener la situación y proteger a las personas que se encontraban en el lugar.

El caso volvió a tomar relevancia después de que las imágenes de las cámaras de seguridad fueran difundidas y, posteriormente, Exton enfrentara un juicio por lo ocurrido. El hombre declaró durante el proceso que no tenía intención de dispararle a su exesposa.

Este fue el aterrador momento:

Waiter at an Ohio restaurant tackles a man after he tried to shoot his ex-wife in newly released footage. 43-year-old Matthew Exton, of Toledo, Ohio, has been found guilty of attempted murder. Exton had been drinking when he saw his ex-wife and her family celebrating at a… pic.twitter.com/ze6wLpn2LG — Collin Rugg (@CollinRugg) September 9, 2026

Según su versión, había sacado el arma y la había apuntado únicamente con el propósito de presionarla durante una discusión relacionada con la venta de la vivienda que ambos tenían. Exton negó que estuviera intentando asesinarla.

Sin embargo, el jurado no aceptó esa explicación. Hace unas horas, Exton fue declarado culpable de intento de asesinato y de dos cargos de agresión grave, además de las respectivas agravantes relacionadas con el uso de un arma de fuego.

Aunque la intervención de Cole Jr. terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del caso, el proceso judicial se centró principalmente en las acciones de Exton y en lo ocurrido con su exesposa.

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La grabación del incidente volvió a circular y despertó numerosos comentarios sobre la actuación del mesero, cuya reacción en cuestión de segundos evitó que el enfrentamiento entre la expareja tuviera consecuencias todavía más graves.

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