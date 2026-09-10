Los colombianos que tienen a Estados Unidos entre sus destinos de viaje tendrán una nueva alternativa desde finales de 2026. Frontier Airlines, una compañía estadounidense de bajo costo, anunció su llegada por primera vez a Sudamérica con vuelos directos desde Orlando hacia Bogotá, Medellín y Cartagena.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Reconocida aerolínea pide pista en Colombia: tendría 28 vuelos semanales desde Estados Unidos)

La operación está prevista para comenzar en diciembre, aunque todavía está sujeta a las autorizaciones correspondientes. La ruta hacia Medellín empezaría el 10 de diciembre, mientras que Bogotá tendría sus primeros vuelos desde el 14 de diciembre y Cartagena desde el 19 del mismo mes.

El anuncio resulta llamativo para los viajeros colombianos porque Frontier se caracteriza por su modelo de tarifas bajas y porque entrará a competir directamente en un mercado en el que ya existen diferentes alternativas para conectar al país con Estados Unidos.

Lee También

De hecho, la aerolínea anunció tarifas de introducción desde 99 dólares para Bogotá, 169 dólares para Medellín y 129 dólares para Cartagena, aunque se trata de precios promocionales, sujetos a disponibilidad y condiciones de la compañía.

Esto abre una pregunta importante para quienes suelen viajar al país norteamericano: ¿la llegada de Frontier significará vuelos más baratos?

No necesariamente en todos los casos, pero la entrada de un nuevo competidor puede ampliar las opciones disponibles y generar presión sobre las tarifas, especialmente en las rutas en las que varias aerolíneas compitan por los mismos pasajeros.

Además, los precios anunciados por Frontier deben analizarse teniendo en cuenta que se trata de una aerolínea de bajo costo. Por eso, el valor final de un viaje puede aumentar dependiendo de servicios adicionales que el pasajero quiera incluir, como equipaje u otros beneficios.

Orlando será la puerta de entrada

Otro elemento importante es que los vuelos tendrán como destino Orlando, uno de los principales puntos de conexión de la aerolínea. Frontier asegura que desde ese aeropuerto los pasajeros pueden acceder a más de 100 destinos dentro de Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Inicialmente, Bogotá tendrá seis frecuencias semanales, con aumento a servicio diario desde el 6 de marzo de 2027. Medellín tendrá vuelos diarios desde el comienzo de la operación, mientras que Cartagena contará inicialmente con una frecuencia semanal.

Así, la llegada de Frontier no solo representa una nueva posibilidad para llegar directamente a Estados Unidos desde Colombia, sino también una alternativa para quienes buscan conexiones desde Orlando hacia otras ciudades.

(Ver también: Restablecen operaciones en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali tras afectaciones por sismo)

Para los viajeros, el verdadero atractivo estará en saber si esas tarifas de entrada se mantienen y cuánto termina pagando cada pasajero al sumar los servicios adicionales. En ese punto estará buena parte de la competencia que Frontier pueda generar en el mercado colombiano.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.