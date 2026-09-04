En redes sociales fue tendencia esta semana que Avianca le negó al expresidente Gustavo Petro la posibilidad de viajar, a través de sus aviones, rumbo a México, hasta donde llegó para dar una conferencia y reunirse con la presidenta de ese país.

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Al respecto, la aerolínea se manifestó y dio detalles de qué fue realmente lo que ocurrió.

“En relación con la cancelación de los tiquetes del Expresidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, Avianca se permite aclarar que, si bien la compañía gestionó esta situación de manera reservada y privada, ante distintas declaraciones públicas, se ve en la obligación de precisar los hechos”, señala la compañía aérea.

En ese sentido, dice Avianca, lo primero que se hizo fue la cancelación de las reservas asociadas al expresidente Gustavo Francisco Petro Urrego para la ruta Bogotá – Ciudad de México – Bogotá y a “reembolsar la totalidad del valor pagado en estricto cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a sus operaciones de carácter internacional”.

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“La decisión obedece exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a Avianca, incluidas aquellas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas sí resultan vinculantes para Avianca por la naturaleza internacional de sus operaciones y su presencia comercial, financiera y corporativa en ese país”, aclara Avianca.

¿Por qué Petro no pudo viajar a México a través de Avianca?

Según la compañía, dichas obligaciones sí le son aplicables a la aerolínea debido a su estructura corporativa global, su operación en rutas hacia territorio estadounidense, el procesamiento de transacciones financieras a través del sistema bancario de EE. UU. en dólares estadounidenses y la utilización de tecnología y bienes de origen norteamericano.

“De conformidad con lo anterior, en materia de sanciones, Avianca tiene prohibido prestar servicios o realizar transacciones a favor de personas o entidades incluidas en listas de sanciones de obligatorio cumplimiento para la compañía, incluyendo aquellas cuyos bienes e intereses se encuentren bloqueados por su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List)”, agrega la empresa aérea.

Finalmente, Avianca da por sentado que esta medida no responde a consideraciones políticas ni discrecionales, sino exclusivamente al estricto cumplimiento de obligaciones regulatorias que le resultan aplicables.

El comunicado de la empresa fue enviado a medios con la carta de respuesta que se le entregó a Petro, con la explicación de por qué fue rechazada la transacción y la negativa para volar internacionalmente a través de Avianca.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.