Por: Caracol TV

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este jueves el respaldo del Gobierno federal a los familiares del músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, quien fue asesinado el martes en su vivienda junto a su esposa embarazada, su hija de tres años, una empleada doméstica y la mascota de la familia.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen habría ocurrido entre las 5:30 de la tarde y las 7:40 de la noche del martes. En el lugar fueron hallados sin vida Meléndez, de 38 años; su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, de tres años; una trabajadora del hogar de 21 años, y el perro de la familia.

Un segundo hijo de la pareja, de seis años, fue encontrado ileso dentro de la residencia. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum calificó el hecho como “muy triste” y “lamentable”, y señaló que las autoridades del Estado de México ya brindan acompañamiento a los familiares de las víctimas.

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“Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México, y (haremos) lo que podamos hacer desde Secretaría de Gobernación”, afirmó la mandataria durante su conferencia en la capital mexicana.

#Mundo | En México le quitaron la vida Jonathan Meléndez, un músico de la banda Camilo Séptimo, junto a su familia. Estos son los detalles Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/La35D7fHBk — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 3, 2026

“Una disputa entre famlias”: Claudia Sheinbaum, sobre caso de Jonathan Meléndez

La presidenta indicó que fue informada del caso desde el miércoles, confirmó que “ya hay detenidos” y señaló que las autoridades tienen conocimiento de las causas vinculadas con “una disputa que tenía la familia con otra familia”, un aspecto que, añadió, ya ha sido mencionado en diversas publicaciones periodísticas.

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Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el miércoles sobre la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son investigados por su probable participación en el homicidio múltiple ocurrido en un departamento de Atizapán de Zaragoza, municipio ubicado en la zona metropolitana de la capital mexicana.

Las autoridades identificaron a Diego Sebastián como socio de Meléndez y presunto responsable del ataque. Según las primeras indagaciones, el sospechoso habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con el músico para ingresar al inmueble, mientras que Gerardo es investigado por su posible participación en los hechos.

De manera paralela, el periodista especializado en temas de seguridad Carlos Jiménez, conocido como ‘C4 Jiménez’, difundió que la reunión entre Meléndez y su socio estaría relacionada con un préstamo económico y que ambos habrían sostenido una discusión antes del ataque.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado públicamente esa versión como móvil definitivo del crimen ni ha revelado mayores detalles sobre las líneas de investigación que sigue el caso.

Los dos detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las diligencias para esclarecer los motivos del homicidio y definir su situación jurídica ante un juez competente del Estado de México.

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