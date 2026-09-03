Por: Caracol TV

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Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, integrante de la banda de indie rock Camilo Séptimo, de su esposa embarazada Ana Paula Barragán, de su hija de tres años y de la trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

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El hallazgo de las víctimas se registró en los primeros minutos del miércoles, luego de que vecinos de la torre en la que residía la familia alertaran a la policía municipal de gritos y detonaciones de arma de fuego en el apartamento. Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron sin vida a Meléndez (de 38 años), a su esposa Ana Paola (de 35 años y con meses de gestación), a la hija de ambos (de tres años) y a la empleada del hogar (de 21 años), todos con impactos de bala en el cuerpo, además de localizar a la mascota familiar sin vida. En el sitio de los hechos, los servicios de emergencia rescataron ileso a un menor de seis años quien se encontraba al interior del domicilio sin signos de violencia física.

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Las detenciones de Diego Sebastián “N”, identificado como socio comercial del artista y presunto autor del crimen, que ocurrió el martes 1 de septiembre, y de Gerardo “N” se ejecutaron tras un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía de la Ciudad de México.

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La hipótesis del crimen y el mensaje de alerta

Fuentes federales le confirmaron que la principal línea de investigación apunta al robo como el móvil del crimen, facilitado por la relación comercial que unía a las partes; Diego Sebastián “N”, identificado como socio de la víctima de iniciales J.S.M.O., habría aprovechado la confianza mutua para acceder al domicilio con el consentimiento de la familia antes de perpetrar el ataque.

Jonathan Meléndez era tecladista y productor del grupo mexicano Camilo Séptimo. Según el comunicado de la Fiscalía, los agresores habrían ingresado entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes al domicilio, ubicado a las afueras de Ciudad de México. La secretaría de Seguridad indicó que el hombre -popularmente conocidos como Honas- estaba maniatado y con un disparo en la cabeza. Lo mismo su esposa y su hija de tres años. La empleada del hogar fue hallada muerta de un disparo en la espalda.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras la Fiscalía estatal procesa la escena de la masacre para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

El periódico El Universal, uno de los medios más importantes de México, informó que el martes 1 de septiembre un amigo del músico cuya identidad aún se desconoce, le dijo a las autoridades que investigan el crimen que Meléndez le había pedido llamar a la policía en caso de no tener noticias de él debido a una reunión que tendría con su socio. En medios locales señalan que, al parece, Diego Sebastián “N” y el músico tenían diferencias en temas económicos relacionados con la empresa de renta de domicilios Nomad, y que estaban asociados.

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Un video de cámaras de seguridad captó el momento cuando a las 5:24 p.m. de ese día Diego “N” ingresó al ascensor del edificio donde vivía el músico y subió hasta el apartamento de la familia, donde posteriormente habría cometido el crimen. Gerardo “N”, el otro detenido, es señalado de manejar el vehículo en el que ambos arribaron al apartamento.

Camilo Séptimo se conformó en 2013. Tiene cuatro álbumes publicados y recibió una nominación a los Premios MTV Miaw en 2022. El grupo promedia 1,4 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify. “Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, escribió la banda en una publicación en sus redes sociales.

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