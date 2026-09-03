Donald Trump volvió a lanzar fuertes declaraciones sobre Venezuela y Nicolás Maduro. Durante una cena con legisladores republicanos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el mandatario aseguró que Estados Unidos “se tomó Venezuela” y que el petróleo extraído desde entonces ya habría compensado varias veces el costo de la operación militar.

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“Estamos usando esto ahora. Nos tomamos Venezuela y pagamos por la guerra unas 54 veces ya. ¿Cuándo fue la última vez que oyeron algo así?”, dijo Trump. El presidente estadounidense agregó: “Venezuela ha estado genial y les va genial. A nosotros nos va genial. Los dos estamos haciendo cantidades masivas de dinero y estamos trabajando muy bien con Venezuela”.

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Las declaraciones son una de las referencias más directas de Trump sobre el acuerdo energético entre ambos países. El mandatario también habló de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y anticipó que podrían enfrentar nuevos cargos además de los delitos por los que actualmente son procesados.

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“Van a ir a juicio y están siendo acusados de crímenes muy graves. Además de uno que no creo que hayan sido acusados todavía, pero quizás lo serán”, afirmó Trump. El presidente describió además la captura de Maduro como la de “la peor persona del mundo en ese momento”.

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El pronunciamiento coincidió con una nueva batalla judicial para el exmandatario venezolano. Su defensa presentó ante el juez federal Alvin Hellerstein una moción para desestimar los cargos y argumentó inmunidad soberana como jefe de Estado. La Fiscalía tiene hasta el 2 de octubre para responder y existe una audiencia fijada para el 17 de noviembre.

Trump también relacionó la operación en Venezuela con la llegada del Tren de Aragua a Estados Unidos. “Vaciaron sus cárceles hacia los Estados Unidos de América. Eso es el Tren de Aragua y toda esa gente que entró desde Venezuela”, afirmó.

En el frente económico, el mandatario destacó la participación de ExxonMobil y Chevron en la recuperación de la infraestructura petrolera venezolana. Al respecto, Trump aseguró que Chevron anunció una inversión de 18.000 millones de dólares y afirmó: “Estamos sacando millones de barriles de petróleo a la semana. Va a Houston, va a Luisiana, va a distintos lugares, y ha sido increíble, realmente increíble”.

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