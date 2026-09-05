El comportamiento de un turista puede convertir unas vacaciones en una experiencia incómoda para quienes trabajan en hoteles. Un reporte de Daily Mail recopiló testimonios de empleados y viajeros para identificar conductas que provocan quejas.

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El reporte no corresponde a un estudio estadístico ni establece un ranking científico. Son percepciones individuales sobre situaciones como hablar alto, beber en exceso, saltarse filas, pedir servicios no incluidos o ignorar costumbres locales. Por eso, las críticas no pueden aplicarse a todos los viajeros de un país.

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Nacionalidades de turistas más criticadas y las conductas que despiertan quejas

Entre los grupos mencionados aparecen los estadounidenses. El testimonio de un trabajador sudafricano de hostelería que aseguró que estos visitantes se llevan la palma. Algunas de las quejas apuntan a expectativas elevadas frente al servicio, desconocimiento de normas culturales y un volumen de voz llamativo.

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Los británicos aparecen vinculados con destinos de playa y turismo de fiesta. Algunos testimonios apuntan al consumo excesivo de alcohol, que puede terminar en ruido, desorden o actitudes irrespetuosas. Alex Andreichuk, de Altezza Travel, contó al medio que ha observado situaciones similares en Europa.

Los franceses reciben críticas por sus expectativas frente al servicio. El testimonio de Vincent Brunet, quien explicó que algunos clientes pueden pedir más incluso después de recibir lo contratado. Brunet advirtió que una comunicación directa puede ser una diferencia cultural y no necesariamente mala educación.

Los alemanes también aparecen en el reporte, principalmente por su comunicación directa. Comentarios recogidos por Daily Mail describen a algunos viajeros comparando sus experiencias con otros destinos o esperando categorías superiores a las contratadas. El contexto cultural puede explicar estas percepciones generales.

La experiencia de una trabajadora residente en Francia, quien señaló a algunas familias holandesas por situaciones protagonizadas por niños. Según su relato, algunos menores abrían productos y dejaban desorden. También se cita a un trabajador de un hostal en Vilna que relacionó a una minoría de mochileros australianos con episodios de alcohol y violencia.

Finalmente, aparecen críticas dirigidas a grandes grupos de turistas chinos. Andreichuk afirmó que ha observado visitantes que se adelantan en filas, atraviesan barreras, fuman donde está prohibido o reproducen música a alto volumen. El reporte deja una idea clave: las quejas reflejan conductas concretas y choques culturales, no rasgos generales de una nacionalidad.

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