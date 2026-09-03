Por: renunciareirse

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Angra dos Reis es uno de los destinos de playa más llamativos del estado de Río de Janeiro, en Brasil. Está en la Costa Verde, sobre la ruta BR-101, y combina Mata Atlántica, aguas transparentes y cientos de islas e islotes que se pueden recorrer en barco.

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El lugar resulta atractivo para viajes en pareja, con amigos o en familia. Su cercanía con Río de Janeiro permite incluirlo en unas vacaciones por esa ciudad o convertirlo en el punto de partida para conocer Ilha Grande y otras playas de la región.

¿Qué hacer en Angra dos Reis y cuáles son sus principales atractivos?

Los paseos en lancha o escuna son el plan más conocido en Angra dos Reis. Muchas rutas salen del muelle de Santa Luzia y hacen paradas para nadar, practicar esnórquel y conocer islas rodeadas de vegetación. El itinerario depende del clima, del tipo de embarcación y del tiempo contratado.

Entre los sitios más visitados están las Islas Botinas, la isla de Gipóia y las playas del Dentista, de las Flechas y de la Piedad. Las Islas Botinas son dos pequeños islotes famosos por la claridad del agua y la presencia de peces de colores. En Gipóia hay ensenadas tranquilas, arena clara y restaurantes junto al mar.

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La Playa del Dentista es una alternativa para quienes buscan paisaje y descanso. La Playa de las Flechas se destaca por sus mariscos y su entorno preservado, mientras que la Playa de la Piedad es reconocida por su pequeña iglesia, construida en la década de 1960.

¿Cómo es la Gruta do Acaiá y dónde queda?

La Gruta do Acaiá está en Ilha Grande y es uno de los atractivos naturales más particulares de Angra dos Reis. A unos ocho metros bajo el nivel del mar, una abertura en la roca permite que el agua llegue a un salón subterráneo. Cuando entra la luz del sol, el reflejo produce un efecto verde turquesa que ilumina el interior.

¿Cómo visitar la Gruta do Acaiá de forma segura?

La visita puede comenzar con un trayecto en barco y continuar por un sendero de subidas y bajadas suaves. El acceso final es estrecho: hay que bajar entre las rocas y avanzar por una grieta antes de entrar a la cueva. Por esa razón, se recomienda hacer el recorrido con un guía autorizado y confirmar previamente las condiciones del mar y del acceso.

La gruta mide cerca de 30 metros de ancho y tiene una altura promedio de un metro. Es oscura y el espacio puede resultar incómodo para personas con movilidad reducida o claustrofobia. Conviene llevar linterna, ropa ligera, calzado con buen agarre, traje de baño, repelente y protector solar.

Para fotografiar el efecto de luz se aconseja evitar el flash, pues puede opacar el color que se forma sobre el agua. También es importante seguir las indicaciones del guía, no ingresar en condiciones adversas y respetar las reglas de conservación de Ilha Grande.

¿Cuánto dura un paseo por las islas de Angra dos Reis?

Un recorrido amplio puede durar alrededor de siete horas, aunque también existen salidas más cortas. Algunas empresas ofrecen rutas establecidas y otras permiten organizar paradas privadas. Antes de reservar, es útil verificar qué incluye el precio, el tiempo en cada playa, el equipo para esnórquel y si hay alimentación a bordo.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Angra dos Reis?

Angra dos Reis tiene clima tropical y puede visitarse durante todo el año. En julio, uno de los meses más frescos, la temperatura promedio ronda los 20 grados. De diciembre a marzo suele haber más calor y movimiento turístico; entre abril y junio es posible encontrar menos visitantes. El estado del mar y la lluvia pueden modificar los paseos náuticos.

¿Cómo llegar a Angra dos Reis desde Río de Janeiro o São Paulo?

Desde Río de Janeiro, Angra dos Reis está a unos 150 kilómetros y el viaje por carretera tarda aproximadamente dos horas y media, según el portal turístico municipal. La ruta principal es la BR-101, conocida como Rio-Santos. Desde São Paulo son poco más de 400 kilómetros por una de las rutas oficiales, por lo que el trayecto terrestre requiere más tiempo.

Quienes llegan en avión suelen aterrizar en los aeropuertos de Río de Janeiro y continuar en bus, automóvil o traslado contratado. El aeropuerto de Angra es pequeño y atiende principalmente aeronaves privadas. También se puede llegar por mar en embarcaciones particulares. Antes del viaje, conviene revisar en el portal oficial de Angra los requisitos vigentes, incluida la Tasa de Turismo Sostenible aplicable a visitantes.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

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