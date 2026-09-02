Una situación completamente insólita se presentó en las últimas horas en el fútbol de Brasil, más específicamente en el Gremio, equipo del futbolista colombiano José Enamorado.

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Según difundieron varios medios brasileños, todo empezó cuando algunos jugadores comenzaron a recibir mensajes de quien sería su técnico, Luis Castro, asegurando que iba a hacer una obra benéfica y que necesitaba ayuda de sus jugadores para recoger una buena suma de dinero.

De hecho, primero les escribió por varios días para ganarse su confianza, analizar el juego y más, con la idea de ser lo más convincente posible.

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Uno de los que se dispuso a ayudar fue el extremo colombiano José Enamorado, exjugador del Junior, quien donó una suma de 22.000 reales, que se traducen en poco más de 13 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, luego se destapó la olla y se conoció que el que estaba escribiendo no era el entrenador, sino un estafador haciéndose pasar por Castro con la idea de robar a los futbolistas, pues se quedó con una buena suma de dinero.

Ante esto, el club advirtió las autoridades de lo que estaba sucediendo y se puso en la búsqueda del hombre, hasta dar con la captura en la madrugada de este martes, 2 de septiembre.

Según reportó el medio Zero Hora de Brasil, fue gracias a una gran operación denominada Falso 9 de la policía de Río de Janeiro que se pudo dar con la ubicación y posterior captura del hombre en la zona conocida como Itaperuna, por lo que ahora será puesto ante la disposición de las autoridades para que devuelva el dinero y pague por el delito de estafa en Brasil.

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Cabe destacar que este no ha sido un año sencillo para Enamorado, puesto que desde que llegó proveniente del Junior, ha jugado un total de 26 partidos con el Gremio de Brasil, anotando solo un gol y aportando cuatro asistencias en los torneos locales. Por eso es que su titularidad no ha sido constante y de hecho ha sido uno de los más señalados por parte de la afición del Gremio.

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