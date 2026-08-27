La historia de Amanda María Souza de Oliveira, la mujer que fingió ser una niña de 12 años para ser acogida por una familia, tomó un nuevo rumbo en Brasil luego de que la investigación encontrara indicios de que el engaño que mantuvo durante 14 meses con una familia de Joinville no habría sido un caso aislado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Qué delitos enfrenta la madre de Mía Kathaleya, la bebé que murió por abuso)

Según recogió Blu Radio, las autoridades identificaron otros posibles casos similares en los que Souza habría utilizado diferentes nombres y se habría acercado a familias que podían brindarle protección. La investigación apunta a que estas situaciones se habrían presentado en distintos estados brasileños.

Entre los nombres que aparecen relacionados con los casos investigados están Gabriele, Karolina, Duda y Emily, de acuerdo con la emisora. Los investigadores también encontraron antecedentes de acercamientos a personas en lugares como Minas Gerais, Goiás, Ceará, Paraná y Río de Janeiro.

Lee También

Uno de los episodios que ahora hace parte de la investigación se remontaría a 2017, mientras que otro habría ocurrido en 2023. Estos antecedentes llevaron a las autoridades a revisar si Souza habría utilizado durante años una estrategia similar para ganarse la confianza de diferentes personas.

El caso de Joinville permitió descubrir la verdadera identidad de la mujer y abrió la puerta para revisar esos episodios anteriores. Ahora, los investigadores buscan establecer si todos corresponden a la misma persona y determinar el alcance de los presuntos engaños.

¿Cómo habría engañado Amanda Souza a las familias?

Según la investigación, Souza habría construido relatos en los que se presentaba como una menor vulnerable que necesitaba protección. En el caso de Joinville, aseguró tener 12 años y contó episodios de violencia para explicar su situación.

La mujer también habría afirmado que tenía autismo y adoptado comportamientos asociados con la edad que decía tener. De esta manera, consiguió que la familia creyera que estaba acogiendo a una menor que necesitaba cuidados y protección.

Los investigadores encontraron además en su teléfono búsquedas relacionadas con el autismo y contenidos que podrían haber servido para reforzar la identidad que había construido.

¿Qué pasó con Amanda Souza?

Souza fue detenida el 2 de junio de 2026 en la vivienda de la familia de Joinville. El caso continuó bajo investigación mientras las autoridades revisaban sus antecedentes y buscaban establecer si existían más personas que hubieran sido engañadas mediante el mismo método.

La Justicia de Santa Catarina (Brasil) también avanzó en el proceso penal y el 20 de agosto de 2026 la condenó por delitos relacionados con falsa identidad y malversación de fondos.

Sin embargo, la investigación sobre los otros posibles casos constituye ahora uno de los principales puntos de atención, pues las autoridades buscan determinar durante cuánto tiempo habría utilizado diferentes identidades y cuántas personas pudieron verse involucradas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.