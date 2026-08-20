La Selección Colombia Femenina ya empieza a poner la mirada en uno de los grandes retos de su historia. Este jueves 20 de agosto, la Fifa presentó oficialmente el calendario de la Copa Mundial Femenina de 2027, torneo que se disputará en Brasil y que tendrá al combinado nacional como uno de sus participantes.

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La cita mundialista comenzará el jueves 24 de junio de 2027 en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, escenario que recibirá el partido inaugural con la participación de Brasil, anfitrión de la competencia.

Para Colombia será una nueva oportunidad de seguir haciendo historia en el fútbol femenino. La clasificación llegó después de su destacada actuación en la Copa América, torneo en el que terminó como subcampeona y aseguró uno de los cupos para la cita orbital.

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La expectativa es especialmente alta después de lo ocurrido en el Mundial de 2023. En aquella edición, disputada en Australia y Nueva Zelanda, Colombia alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo femenina, protagonizando una de las actuaciones más importantes de su historia.

Ahora, el equipo nacional tendrá la posibilidad de volver a competir contra las mejores selecciones del planeta y buscar un nuevo capítulo histórico.

Cómo será el Mundial femenino 2027

El Mundial de 2027 contará con 64 partidos distribuidos en ocho ciudades brasileñas. Cada una de las sedes recibirá al menos siete encuentros y tendrá, como mínimo, un compromiso correspondiente a la fase de eliminación directa.

La organización definió que los octavos de final se disputarán en Brasilia, Porto Alegre, Recife y Salvador. Los cuartos de final tendrán como escenarios a Belo Horizonte, Fortaleza, Río de Janeiro y São Paulo.

Las semifinales se jugarán en Sao Paulo y Río de Janeiro, mientras que el partido por el tercer puesto tendrá como escenario São Paulo.

La gran final, como era de esperarse, tendrá al Maracaná como protagonista y está programada para disputarse en Río de Janeiro.

Aunque el calendario general ya fue presentado, todavía falta conocer exactamente en qué ciudad y contra qué rival jugará Colombia. Estos detalles quedarán definidos después del sorteo final de la Copa del Mundo.

La Fifa ya habilitó el calendario del torneo en sus plataformas digitales, mientras que los aficionados pueden registrar su interés para la compra de entradas a través de los canales oficiales de la organización.

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Con más de un año por delante, la Selección Colombia ya tiene una nueva cita marcada en el calendario. Después de alcanzar los cuartos de final en 2023 y quedarse con el segundo lugar de la Copa América, la ilusión está puesta en que Brasil 2027 sea el escenario de otra actuación histórica para el fútbol femenino colombiano.

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