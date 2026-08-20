En la noche de este miércoles, 19 de agosto, Independiente Santa Fe recibió en su estadio a River Plate de Argentina para el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, un partido que llamaba mucho la atención por la actualidad de los dos equipos, la calidad de los jugadores y más.

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Dicho encuentro terminó empatado 0-0, pues el equipo ‘Cardenal’ tuvo buenas opciones para irse con ventaja en este compromiso, pero no pudo concretar y al final tendrá que buscar la clasificación en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires.

Este fue el resumen del partido:

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Ahora, más allá del resultado y lo que pasó en el partido, hubo una situación preocupante que encendió las alarmas del cuerpo técnico y los hinchas del equipo bogotano, pues Daniel Torres, uno de los referentes del club, le tocó irse a urgencias en una ambulancia, luego de un fuerte choque con un compañero.

Terminando el encuentro, el mediocampista tuvo un choque con el arquero Weibmar Asprilla, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza, por lo que tuvo que salir reemplazado.

Sin embargo, la preocupación creció porque el jugador no se fue a los camerinos, sino que de una vez fue transportado en ambulancia hasta un centro médico, en donde pasó la noche.

Daniel Torres fue retirado en ambulancia del estadio, luego del choque con Asprilla, ojalá no sea nada grave. @SantaFe #santafe pic.twitter.com/FQWIZY38MG — Juan Camilo López (@juancalopezs_) August 20, 2026

Sale Daniel Torres en la ambulancia del estadio. pic.twitter.com/qgHYSZ7VoS — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) August 20, 2026

Ya cuando terminó el partido, el capitán del equipo, Hugo Rodallega, se refirió al estado de salud de su compañero y calificó la situación como “preocupante”.

“Wei tuvo un golpe en la costilla, al parecer no es nada grave. Está bien afortunadamente. Daniel sí es un poco más preocupante, está en la clínica en este momento y esperamos que recibamos noticias positivas. Esperamos que Daniel no sufra ningún daño que lo pueda sacar porque es un hombre que lo necesitamos, es una pieza fundamental para nosotros y esperamos su pronta recuperación”, dijo Rodallega.

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Por lo pronto, Santa Fe se recuperará físicamente porque se le vienen dos compromisos muy importantes. El primero será contra América el sábado, 22 de agosto, a las 6:10 de la tarde y luego buscará la clasificación contra River Plate el miércoles, 26 de agosto, a las 7:30 de la noche.

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