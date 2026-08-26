La reciente actividad sísmica registrada en distintos países, incluido el terremoto de magnitud 7.4 que ocurrió recientemente en Colombia, volvió a poner sobre la mesa uno de los escenarios que más inquieta a los expertos. Se trata de la posibilidad de un gran terremoto en la costa oeste de Estados Unidos.

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En el centro de la conversación está la falla de San Andrés, una de las estructuras geológicas más conocidas del mundo y responsable de algunos de los terremotos más fuertes registrados en California.

A su alrededor también se popularizó el término ‘Big One’, utilizado para referirse a un posible sismo de enorme magnitud que podría causar graves daños en zonas altamente pobladas.

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¿Qué es la falla de San Andrés?

La falla de San Andrés es una extensa fractura geológica que marca parte del límite entre la placa del Pacífico y la placa Norteamericana. A lo largo de esta estructura, ambas placas se desplazan lateralmente, aunque ese movimiento no ocurre de manera uniforme en todos sus segmentos.

En algunas zonas existe un desplazamiento lento y constante, mientras que en otras la tensión puede acumularse durante largos periodos. Cuando esa energía se libera de forma repentina, se produce un terremoto. De acuerdo con expertos, esa falla se ha activado cada 150 años.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, la falla se extiende por más de 1.000 kilómetros y atraviesa California, desde la zona del mar de Salton, en el sur, hasta el área de cabo Mendocino, en el norte.

Su actividad ha dejado episodios históricos como el terremoto de magnitud 7.9 en San Francisco de 1906, uno de los más recordados en la historia de Estados Unidos. Se teme que su reactivación provoque un terremoto de magnitud superior a 8.0, según expertos de National Geographic.

¿Qué es el terremoto ‘Big One’ y por qué causa preocupación?

El nombre “Big One” se utiliza popularmente para hablar de un posible terremoto de gran magnitud que podría afectar la costa oeste de Estados Unidos. Sin embargo, el término puede llevar a confusión, pues suele relacionarse tanto con un eventual gran sismo en California como con el escenario de un megaterremoto en la zona de subducción de Cascadia, ubicada más al norte.

En el caso de la falla de San Andrés, los expertos advierten que su tamaño y características permiten la ocurrencia de terremotos muy fuertes. No obstante, el Servicio Geológico de Estados Unidos señala que un evento superior a magnitud 8,3 en esta falla es extremadamente improbable.

Además, los científicos no pueden establecer la fecha exacta en la que ocurrirá un gran terremoto. La acumulación de tensión en una falla no funciona como un reloj y los periodos entre grandes movimientos pueden variar considerablemente.

Estas serían algunas de las zonas más expuestas

Por su cercanía con el sistema de la falla de San Andrés, varias ciudades y áreas de California podrían sufrir fuertes sacudidas ante un gran terremoto.

Entre las zonas que suelen aparecer en los análisis sobre el riesgo sísmico están San Francisco, Daly City, Palo Alto y Hollister, en el norte y centro del estado. En el sur, la preocupación también alcanza sectores cercanos a Palmdale, Palm Springs y Desert Hot Springs, entre otras localidades.

El riesgo no depende únicamente de la cercanía con la falla. Factores como el tipo de suelo, la profundidad y magnitud del terremoto, la distancia hasta la ruptura y la resistencia de las edificaciones pueden influir en la intensidad de los daños.

El sur de California concentra una de las mayores exposiciones sísmicas de Estados Unidos, debido a la presencia de cientos de fallas capaces de producir terremotos de magnitud considerable y a la gran cantidad de población que habita en la región.

¿Puede ocurrir un gran terremoto en cualquier momento?

La respuesta corta es que sí pueden ocurrir grandes terremotos, pero no existe un método científico que permita predecir con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud sucederá uno.

Por eso, los especialistas se enfocan en estudiar el comportamiento de las fallas y calcular probabilidades de ocurrencia a largo plazo, en lugar de anunciar fechas específicas.

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