Por: El Espectador

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La política exterior del gobierno de Abelardo de la Espriella ha puesto un énfasis notable en la consolidación de relaciones estratégicas con Estados Unidos e Israel, una apuesta que se ve reflejada en las acciones y declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cabeza del canciller Omar Bula, esta estrategia se ha materializado en encuentros formales y comunicados de respaldo a valores fundamentales como el respeto a la diversidad religiosa y el rechazo al antisemitismo.

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Durante una reunión reciente, Omar Bula recibió al embajador Rabino Yehuda Kaploun, quien funge como Enviado Especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo. De acuerdo con información de la propia Cancillería, el diálogo se centró en la necesidad de fortalecer los lazos bilaterales y, en especial, en redoblar esfuerzos en la lucha contra el antisemitismo en Colombia.

En un comunicado emitido tras el encuentro, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue enfático: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza inequívocamente el antisemitismo, el odio contra las personas judías y toda forma de persecución, discriminación o violencia motivada por razones religiosas o de creencia”. Esta posición fue reiterada por Omar Bula, quien subrayó el compromiso gubernamental con la libertad religiosa y la promoción de una cultura de respeto y convivencia entre diferentes comunidades de fe.

La Cancillería también recalcó que “no hay lugar para el antisemitismo en una sociedad democrática, plural y respetuosa de la dignidad humana”. Asimismo, recordó la obligación del Estado colombiano —consagrada en la Constitución de 1991— de garantizar que cualquier persona pueda ejercer, expresar y vivir su fe sin el temor a ser discriminada, perseguida o agredida por ello.

En línea con estos principios, el funcionario colombiano anunció la adhesión oficial de Colombia a la definición de antisemitismo planteada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), la cual describe el antisemitismo como una percepción negativa hacia las personas judías que puede expresarse en hostilidad física o retórica, dirigida tanto a individuos como a sus bienes, instituciones y lugares de culto.

El compromiso expresado incluye no solo la defensa de las comunidades judías, sino el rechazo y combate a cualquier forma de discriminación religiosa, reiterando que “ninguna persona debe ser discriminada, perseguida o agredida por su religión, sus creencias o su identidad religiosa”, como reseñó la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la postura de Colombia frente al antisemitismo según la Cancillería?

De acuerdo con los comunicados oficiales citados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia rechaza de manera inequívoca el antisemitismo y cualquier forma de odio, persecución, discriminación o violencia basada en motivos religiosos o de creencias. El gobierno, bajo el liderazgo del canciller Omar Bula, enfatizó su compromiso con la libertad religiosa y la convivencia plural, sumándose a la definición internacional de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

¿Qué significa la definición de antisemitismo de la IHRA y cómo la adoptó Colombia?

La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) define el antisemitismo como una percepción hostil hacia las personas judías que puede manifestarse en odio, conductas o discursos discriminatorios, afectando a individuos, sus propiedades, instituciones comunitarias y lugares de culto. El gobierno colombiano expresó su adherencia a esta definición para fundamentar sus políticas de respeto y protección a la libertad religiosa.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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