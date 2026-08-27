Una devastadora avalancha registrada en la región del Himalaya dejó al menos 177 personas muertas y más de 1.400 desaparecidas entre Nepal y el Tíbet, según los registros provisionales entregados por las autoridades de ambos territorios.

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(Vea también: Tragedia en el Himalaya: impactante avalancha en Nepal deja cientos de desaparecidos)

La emergencia golpeó varias zonas cercanas a la frontera entre Nepal y China, donde la fuerza del agua, el barro y las rocas arrasó localidades e infraestructuras y complicó las labores para localizar a cientos de personas.

De acuerdo con El País, de España, los reportes incluyen 579 viajeros desaparecidos, de los cuales 466 son extranjeros y 113 ciudadanos nepalíes. A esta cifra se suman miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios de aduanas y trabajadores de proyectos hidroeléctricos con los que tampoco se había podido establecer contacto.

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Del lado tibetano, las autoridades elevaron a 558 el número de personas desaparecidas, entre ellas 260 extranjeras, según el citado medio. Sin embargo, los organismos encargados de los registros todavía deben establecer si algunas de las personas incluidas en ambos listados corresponden a los mismos casos, especialmente por el movimiento de viajeros en la zona fronteriza.

La búsqueda continúa en medio de grandes dificultades, pues la riada destruyó carreteras y afectó las comunicaciones en algunas de las áreas más golpeadas. Equipos de emergencia utilizan helicópteros para evacuar sobrevivientes y llevar alimentos y otros suministros.

¿Qué provocó la devastadora avalancha entre Nepal y Tíbet?

Las primeras señales detectadas en la zona llevaron a pensar que se había producido un terremoto de magnitud 4,4. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos reclasificó posteriormente el evento como la señal provocada por un gigantesco deslizamiento.

El análisis de imágenes satelitales situó el origen de la catástrofe en una zona de la vertiente nepalí del Himalaya, donde parte de un glaciar se desprendió y cayó hacia el valle.

La enorme masa de hielo y roca alcanzó el río Lhende y desencadenó una avalancha de agua, barro y sedimentos que avanzó por la zona fronteriza, afectando primero el paso de Gyirong, en el Tíbet, y posteriormente varias localidades de Nepal.

La magnitud de la destrucción y las dificultades para acceder a algunas zonas mantienen la preocupación de las autoridades, que continúan actualizando los registros de víctimas y desaparecidos mientras avanzan las operaciones de búsqueda.

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