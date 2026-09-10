El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

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Durante una convención nacional republicana realizada en Dallas, Texas, Trump aseguró ante sus seguidores que el país está recaudando grandes cantidades de dinero mediante los aranceles y planteó que ese beneficio podría convertirse en un “dividendo” para los ciudadanos.

Sin embargo, el mandatario no explicó cómo funcionaría el programa, quiénes serían exactamente los beneficiarios ni de dónde saldrían los recursos para financiar los pagos.

La promesa ocurre en medio de una contienda electoral ajustada. Las encuestas citadas por varios medios proyectan que los demócratas podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes, mientras que la disputa por el Senado permanece prácticamente equilibrada.

No es la primera vez que Trump plantea entregar dinero directamente a los estadounidenses.

Anteriormente, una propuesta impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado entonces por Elon Musk, contempló un dividendo para millones de hogares, pero nunca se concretó.

Este año, Trump también habló de entregar cheques de 2.000 dólares a ciudadanos de ingresos medios y bajos, iniciativa que tampoco se materializó. En noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara y 35 del Senado.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.