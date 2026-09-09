Por: El Espectador

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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró el respaldo del gobierno de Donald Trump para fortalecer la capacidad de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Así lo expresó en declaraciones recogidas por El Espectador, donde afirmó que “el presidente Trump está dispuesto a proveer todo lo que es posible para ayudar a Colombia a enfrentarse a esta amenaza”. Rubio hizo énfasis en que el apoyo estadounidense responderá a las necesidades manifestadas por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y en el marco de acuerdos alcanzados durante una reciente reunión en Barranquilla.

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En este encuentro, el mandatario colombiano expuso públicamente requerimientos en materia de seguridad, que incluyen compras militares, sistemas de radares e inteligencia. Rubio aseguró que Estados Unidos se encuentra abierto a colaborar en estos aspectos, y que el Departamento de Guerra trabaja “muy cerca con el nuevo gobierno sobre exactamente qué están pidiendo y cómo se puede proveer”. De acuerdo con el funcionario, la cooperación en seguridad nunca se suspendió por completo, aunque durante los últimos años la falta de recursos y atención prioritaria limitó estos esfuerzos conjuntos.

Rubio también abordó la situación en la frontera colombo-venezolana, considerándola un foco donde confluyen el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las Farc. Señaló que posibles operaciones conjuntas, incluidas acciones militares, están en discusión, ya que las actividades de bandas criminales que cruzan la frontera representan una amenaza directa a Colombia. Sin embargo, recalcó la importancia de la cooperación estrecha tanto con las autoridades actuales de Venezuela como con un eventual futuro gobierno democrático, dado que resolver la problemática fronteriza requerirá tiempo.

En referencia a la política antidrogas y la posibilidad de descertificación de Colombia, Rubio reconoció una actitud favorable del nuevo gobierno hacia el combate al narcotráfico. Mencionó la fumigación como parte de la estrategia y anticipó que la determinación sobre la certificación se tomará el próximo año, resaltando el impacto que la cooperación bilateral tendrá en dicha decisión.

Por otro lado, Rubio indicó que la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia es un asunto que depende de la evaluación y soberanía del propio país, y que se analizarán factores como factibilidad y costos conjuntamente. Insistió en que la amenaza del narcotráfico no afecta solo a Colombia, sino que es un desafío de alcance regional, por lo que el compromiso estadounidense se mantendrá firme.

En el campo económico, Rubio informó sobre las gestiones en curso para reducir o eliminar el arancel del 12,5 % vigente desde julio sobre productos exportados por Colombia y otros países, un proceso que calificó de legal y global, pero cuyas negociaciones activas ya han comenzado.

Al finalizar su visita, Rubio destacó la fortaleza y antigüedad del vínculo en materia de seguridad entre Estados Unidos y Colombia, a pesar de los inconvenientes sufridos durante el gobierno de Gustavo Petro por la falta de recursos. Finalmente, afirmó la disposición a profundizar la cooperación según lo decida el liderazgo colombiano, y adelantó que la agenda de la Casa Blanca continuará en Ecuador y Perú.

¿Cuáles fueron los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y Colombia sobre seguridad?

De acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador, los acuerdos entre Estados Unidos y Colombia abarcan el fortalecimiento de capacidades operativas en materia de seguridad, con énfasis en compras militares, sistemas de radares e inteligencia. El respaldo de Washington también incluye eventuales operaciones conjuntas en la frontera colombo-venezolana para combatir la presencia de grupos armados ilegales, destacando la importancia de la cooperación bilateral para enfrentar amenazas regionales.

¿Por qué es relevante la descertificación de Colombia en la política antidrogas?

La descertificación de Colombia en la política antidrogas es significativa porque afecta directamente la cooperación internacional y la percepción de los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico. Según Marco Rubio, citado por El Espectador, el desempeño del gobierno colombiano y su disposición a combatir el narcotráfico influirán en la decisión sobre su certificación, que se discutirá el próximo año. La decisión podría tener un impacto en la asistencia y relaciones bilaterales.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.