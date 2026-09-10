Por: El Espectador

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La embajadora María Consuelo Araújo Castro asumió oficialmente su cargo como representante de Colombia ante Estados Unidos. Según informó la embajada de Colombia en ese país, la funcionaria presentó sus cartas credenciales en Washington ante Monica Crowley, quien ocupa el cargo de jefa de Protocolo de los Estados Unidos. Este procedimiento oficializa su labor diplomática y marca el inicio de una etapa calificada por la embajada como el comienzo de una “nueva era” en las relaciones bilaterales, caracterizada —de acuerdo con el comunicado— por una cooperación más estrecha, confianza renovada y metas comunes entre ambas naciones.

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Sobre esta designación, María Consuelo Araújo expresó que asume una responsabilidad crucial para el país, encomendada por el presidente Abelardo De La Espriella. En sus palabras, destacó que su objetivo principal será convertir la renovada confianza entre ambos gobiernos en acuerdos y logros tangibles. La embajadora puntualizó que los convenios alcanzados recientemente en Barranquilla son la base para avanzar en temas como la reconstrucción, recuperación económica, promoción del comercio, incremento de inversiones y fortalecimiento de la seguridad y estabilidad regional. Así lo citó la embajada en su comunicación oficial.

La llegada de Araújo a Washington ocurre en medio de un contexto complejo para Colombia, pues el país sigue recuperándose de las secuelas del terremoto ocurrido el 10 de agosto. La embajadora resaltó la importancia de la solidaridad brindada por Estados Unidos en este proceso de recuperación y reconstrucción nacional, un apoyo que, en sus palabras, reafirma la fortaleza y profundidad de los lazos bilaterales.

En cuanto a la trayectoria de María Consuelo Araújo, es política y ejecutiva, con amplia experiencia en el sector público, y pertenece a una familia liberal de vida pública. Estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado y cursó una especialización en Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad de Columbia, Nueva York. Fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006 durante el primer mandato de Álvaro Uribe, y asumió la Cancillería en su segundo gobierno. Renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores en 2007 en medio de un escándalo judicial que implicó a miembros de su familia. También ha ocupado cargos directivos en la administración de Bogotá y, en 2026, lideró la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), según El Espectador.

¿Qué retos enfrenta la embajadora María Consuelo Araújo en la relación entre Colombia y Estados Unidos?

La embajadora Araújo debe gestionar temas prioritarios como la recuperación económica colombiana, el impulso al comercio binacional, el fomento de la inversión y la consolidación de la seguridad y estabilidad regional. Además, su labor se desarrolla en el contexto de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, donde la cooperación estadounidense ha sido relevante, de acuerdo con la información de la embajada.

¿Por qué renunció María Consuelo Araújo como canciller en 2007?

Según El Espectador, Araújo dejó el cargo de canciller en 2007 tras el escándalo de la parapolítica, en el que su hermano y su primo fueron condenados por la justicia. Aunque a su padre también se le abrió un proceso, posteriormente fue excarcelado, y esa situación motivó su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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