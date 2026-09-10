Por: Caracol TV

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El presidente Donald Trump presentó una propuesta que promete entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense, siempre y cuando el Partido Republicano retenga el control del Congreso en las próximas elecciones de medio mandato. Esta medida, anunciada durante una convención republicana celebrada en Dallas, Texas, fue bautizada como “el dividendo Trump”. El mandatario subrayó que el beneficio depende del apoyo electoral, señalando ante cientos de asistentes: "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump".

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Sin embargo, Trump no detalló cómo se financiaría este ambicioso bono que, según lo expuesto en el discurso, podría suponer un gasto superior al billón de dólares. Cuando se le preguntó por los recursos para costear la propuesta, el presidente limitó su respuesta: “Estados Unidos está ganando mucho dinero”. Esta omisión ha despertado interrogantes sobre la viabilidad presupuestal de la iniciativa. Más tarde, el vicepresidente JD Vance respaldó la propuesta en una entrevista con Fox News, afirmando que los ingresos obtenidos a través de los aranceles de Estados Unidos serían suficientes para repartir estos beneficios entre la población. Vance subrayó: “Compartirán parte de los beneficios de esta increíble riqueza”.

La intervención de Trump ocurre en medio de crecientes tensiones electorales para el Partido Republicano, que busca conservar el liderazgo en ambas cámaras del Congreso, mientras enfrentan el avance demócrata y la preocupación ciudadana por el aumento del costo de vida y el conflicto con Irán. Actualmente, Trump mantiene niveles de aprobación por encima del 30%, cifras que reflejan la complejidad del escenario político. Según proyecciones de Decision Desk HQ citadas en el texto, los demócratas alcanzarían 230 escaños frente a 205 republicanos en la Cámara de Representantes, y dominarían el Senado por un margen de 51 a 49.

Durante la convención, también se difundió un mensaje virtual del senador demócrata John Fetterman, conocido por sus desacuerdos con sectores progresistas sobre Israel. Esto avivó rumores sobre un posible acercamiento al Partido Republicano, situación que podría impactar la lucha demócrata por controlar el Senado. En el evento, se destacaron otras prioridades republicanas, como el recorte de impuestos, medidas migratorias más estrictas y la reducción de precios de medicamentos. El recinto estuvo repleto de símbolos de Trump y de fervor entre seguidores veteranos como Susan Kokinda, quien aseguró que el exmandatario “está remodelando el Partido Republicano”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el “dividendo Trump” propuesto por Donald Trump?

El “dividendo Trump” es una propuesta que contempla la entrega única de 5.000 dólares a cada adulto en Estados Unidos si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso. Según lo anunciado por Donald Trump en una convención en Texas, la medida buscaría recompensar el apoyo electoral, aunque hasta el momento no se han presentado detalles sobre cómo se financiaría este ambicioso desembolso.

¿Cómo aseguran los republicanos que pueden financiar la entrega de 5.000 dólares a cada adulto?

De acuerdo con el vicepresidente JD Vance, quien respaldó públicamente la propuesta, la financiación provendría de los ingresos recaudados por los aranceles impuestos por Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump no ofreció información específica ni cifras concretas durante su intervención, limitándose a señalar que “Estados Unidos está ganando mucho dinero”. Esta falta de detalles ha generado dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.