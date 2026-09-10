Por: El Espectador

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Una emotiva exposición ha abierto sus puertas en el Museo de Bomberos de Nueva York (New York City Fire Museum), en el Bajo Manhattan, con el objetivo primordial de mantener viva la memoria de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, especialmente, de quienes participaron en los albores de la reconstrucción y duelo. Esta muestra, titulada ‘Ground Zero 360 - Remembrance', parte con un sencillo pero contundente símbolo: una botella de cristal con un mensaje interior que apenas dice "Remember". Según EFE, la propuesta busca traer al presente no solo los hechos, sino la capacidad de la ciudad para superar los desafíos más difíciles.

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El proyecto reúne obras de renombrados artistas internacionales como Jasper Johns, Jeff Koons y James Turrell, además de piezas de creadores españoles como Antonio López García, Luis Gordillo, David Monrós y Eduardo Chillida Belzunce. Este último presenta una obra titulada ‘Siempre adelante’, creada especialmente entre 2025 y 2026 para la exposición, en la que rechaza toda nostalgia del desastre y prefiere mostrar la vitalidad de la Nueva York de hoy. Así lo relata su esposa y comisaria, Susana Álvarez: el artista eligió pintar el renacer de la ciudad, dejando a un lado las imágenes de las Torres Gemelas en llamas para centrarse en el presente y el espíritu que permitió reconstruir la Gran Manzana.

Entre los objetos más conmovedores destaca una Nikon F5 de 35 milímetros perteneciente al teniente Richard Smouskas, del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés). Esta cámara fue hallada entre los escombros tres semanas después del ataque, con imágenes inéditas de las Torres antes de su colapso. Estas fotografías ahora hacen parte de la exposición, recordando a las 2.977 víctimas y el esfuerzo de miles de rescatistas y supervivientes, resalta EFE.

La muestra también incluye obras que exploran la memoria y el luto, como ‘Brilliant Bedrock’ de Bennie Reilly, que reinterpreta visualmente las Torres Gemelas, y ‘Coming Home’ de Jimmy Smith, basada en el traslado de un ataúd cubierto con la bandera estadounidense. Además, ‘Remember’ de Yoko Ono invita a un ejercicio íntimo de evocación con su mensaje minimalista.

Organizada por Ground Zero 360, entidad sin ánimo de lucro dirigida por Nicola McClean y Paul McCormack, exinspector del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), todos los recursos recaudados serán dirigidos a la fundación del mismo nombre para financiar nuevas exhibiciones de homenaje a víctimas y sobrevivientes, de acuerdo con la información proporcionada por EFE y la propia organización.

¿Qué artistas y objetos destacan en la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance' en Nueva York?

La exposición reúne obras de artistas internacionales como Jasper Johns, Jeff Koons y James Turrell, junto con piezas de españoles como Eduardo Chillida Belzunce, Antonio López García, Luis Gordillo y David Monrós. Entre los objetos más significativos se encuentra la cámara fotográfica Nikon F5 perteneciente al teniente Richard Smouskas, cuya película sobrevivió al derrumbe y ahora forma parte del testimonio visual de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001.

¿Cuál es el objetivo de la fundación Ground Zero 360 y cómo se financia?

Ground Zero 360 es una organización sin ánimo de lucro fundada por Nicola McClean y Paul McCormack, cuyo objetivo es homenajear a las víctimas y familias del 11S mediante exhibiciones itinerantes y actos de memoria. Todos los fondos recaudados por la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance' se destinan directamente a la fundación para continuar su labor con nuevas muestras y actividades conmemorativas, según la información entregada en la presentación de la muestra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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