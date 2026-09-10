La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los recientes cuestionamientos provenientes de Estados Unidos y dejó claro que su Gobierno no está dispuesto a aceptar lo que considera señalamientos contra la soberanía de su país.

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La declaración se produjo durante su habitual conferencia de prensa, en la que se refirió también a las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre las acciones de México frente al tráfico de drogas.

Sheinbaum cuestionó que México sea utilizado como tema dentro del debate político estadounidense y sostuvo que cada país debe concentrarse en sus propios problemas.

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En ese contexto, la mandataria lanzó una de las frases más contundentes de su intervención.

“México no es piñata de nadie, a México se le respeta”, afirmó.

La expresión rápidamente se convirtió en el centro de su respuesta, con la que buscó marcar distancia frente a los señalamientos que, según dijo, han surgido desde Washington.

“México no es piñata de nadie, a México se le respeta”; Responde Sheinbaum a Estados Unidoshttps://t.co/v66QGdXdOh pic.twitter.com/QG2sDR7HvH — Todo es Política (@todoespolitica) September 10, 2026

“No tienen por qué usar a México en su campaña”

Sheinbaum también cuestionó que asuntos relacionados con México sean utilizados en las campañas electorales de Estados Unidos.

“Bastantes problemas tienen allá para que sus campañas se dediquen al tema de Estados Unidos. No tienen por qué usar a México en su campaña electoral”, manifestó la presidenta.

La mandataria sostuvo que su Gobierno tampoco interviene en los procesos electorales estadounidenses y pidió que ocurra lo mismo desde el otro lado de la frontera.

“Nosotros no nos metemos en su elección, ellos tampoco deberían usar a México en su elección”, señaló.

Sheinbaum insistió en que las decisiones políticas de cada nación corresponden a sus propios ciudadanos.

“En México decide el pueblo y en Estados Unidos decide el pueblo de Estados Unidos”, agregó.

La presidenta mexicana hizo estas declaraciones al responder a los cuestionamientos relacionados con la estrategia contra el tráfico de drogas y la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

Sheinbaum habló de cooperación, pero puso una condición

Aunque marcó distancia frente a las declaraciones provenientes de Washington, Sheinbaum aseguró que México mantiene su intención de trabajar con Estados Unidos en asuntos de interés común.

La presidenta señaló que la relación bilateral debe mantenerse bajo criterios de cooperación y coordinación, especialmente en temas como seguridad y comercio.

Sin embargo, remarcó que esa colaboración no significa aceptar una relación de subordinación. “Es una responsabilidad política, hasta el límite de la defensa de nuestra soberanía, que esa no es negociable”, afirmó.

Sheinbaum agregó que México continuará respondiendo a los cuestionamientos de otros países con respeto, pero también exigirá el mismo trato.

“Respondemos con respeto, pidiendo respeto para México”, sostuvo.

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