Por: El Espectador

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El fondo mundial “Educación no puede esperar”, de Naciones Unidas, entregó recientes cifras que evidencian una grave crisis en el ámbito educativo global producto de los conflictos armados. Según la organización, durante 2024 y 2025 se registraron 9.259 incidentes en el sector educativo a nivel mundial, marcando un nuevo récord y significando un aumento del 50 % frente al periodo anterior comprendido entre 2022 y 2023. El análisis, que contempló 28 países, detalla que más de 3.600 ataques estuvieron dirigidos contra escuelas. Además, las cifras indican que más de 10.600 estudiantes y docentes murieron, sufrieron heridas o fueron secuestrados, mientras que el uso militar de las instituciones educativas casi se duplicó en este tiempo.

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El informe cita también datos presentados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el informe de Niños y Conflictos Armados. Allí se confirma que en 2025 se verificaron 38.558 violaciones a los derechos de niñas y niños en contextos bélicos, como muertes, mutilaciones, reclutamientos, secuestros y falta de acceso a ayuda humanitaria, siendo la muerte y la mutilación las más predominantes con 14.224 casos afectados. Según la ONU, la mayoría de estos graves atropellos se documentaron en el Territorio Palestino Ocupado, seguido por la República Democrática del Congo, Nigeria, Myanmar y Somalia. Por primera vez, el informe señala que las fuerzas gubernamentales resultaron responsables de la mayoría de las violaciones graves verificadas.

La organización resalta que las barreras para acceder a la educación en contextos de conflicto recaen con más fuerza en los grupos vulnerables. Se estima que el 74 % de niños refugiados, el 52 % de desplazados internos y el 45 % de menores con discapacidad no asisten a la escuela. Maysa Jalbout, directora del fondo “Educación no puede esperar”, advierte sobre las consecuencias inmediatas y profundas de negar el derecho a la educación, tales como el olvido de habilidades básicas y el riesgo de caer en manos de delincuentes.

En total, la entidad calcula que la crisis ha afectado el acceso a la educación de 258 millones de niños y adolescentes en 87 países, y que al menos 93 millones permanecen fuera del sistema escolar. Para el caso colombiano, la cifra supera los 2,2 millones, debido principalmente a razones socioeconómicas. El fondo enfatiza en que los déficits educativos aparecen desde la primera infancia y suelen persistir a lo largo del ciclo escolar, elevando la probabilidad de exclusión y deserción, especialmente en situaciones de desplazamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ha aumentado el uso militar de escuelas en los conflictos recientes según Naciones Unidas?

De acuerdo con el fondo “Educación no puede esperar” de Naciones Unidas, durante 2024 y 2025 casi se duplicó el uso militar de las escuelas, evidenciando una tendencia preocupante en los conflictos analizados. Las escuelas han sido blanco de ataques directos y utilizadas estratégicamente por los actores armados, lo que ha puesto en grave riesgo tanto la infraestructura educativa como la seguridad de estudiantes y docentes.

¿Cuántos niños y adolescentes están fuera del sistema escolar por las crisis educativas y qué países son los más afectados?

El informe del fondo señala que la educación de 258 millones de niños y adolescentes en 87 países ha sido impactada por diversas crisis, con 93 millones de ellos completamente fuera del sistema escolar. Entre los países más afectados, se encuentran aquellas naciones envueltas en conflicto armado y con altos índices de desplazamiento, como el Territorio Palestino Ocupado, la República Democrática del Congo, Nigeria, Myanmar y Somalia. En Colombia, la exclusión alcanza a 2,2 millones de menores, principalmente por dificultades socioeconómicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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