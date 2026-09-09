El caso judicial que enfrenta Cilia Flores en Estados Unidos suma un nuevo capítulo antes de llegar a juicio. La esposa de Nicolás Maduro presentó ante una corte federal una solicitud para abandonar la prisión y permanecer bajo arresto domiciliario en una residencia privada de Nueva York.

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La defensa propuso que Flores permanezca vigilada las 24 horas por agentes armados, con una pulsera de localización, restricciones para recibir visitas y llamadas telefónicas intervenidas. Los abogados también ofrecieron la retención de su pasaporte y señalaron que Flores asumiría los costos derivados de su traslado y permanencia fuera de prisión.

El documento presentado ante la justicia estadounidense menciona varios quebrantos de salud. Flores, de 69 años, ha reportado dolores en el pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de 11 kilos desde su detención. Sus abogados también mencionaron un episodio ocurrido el 29 de julio que, según su versión, pudo corresponder a un infarto leve, aunque esa posibilidad no ha sido confirmada médicamente.

El proceso tiene como protagonistas a Flores y Maduro, quienes fueron capturados en enero durante una operación estadounidense en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York. Cabe mencionar que ambos enfrentan acusaciones relacionadas con narcotráfico y terrorismo y se han declarado no culpables.

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Venezuelan First Lady Cilia Flores seeks pre-trial release due to several medical, cardiac conditions. NY-based @GuidepostGlobal would provide armed security and 24-hour monitoring as part of the proposed bail deal, according to Guidepost exec and ex DEA #2 Louis Milione. pic.twitter.com/11ZyyMqrMY — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 9, 2026

Ahora, la defensa busca avanzar con varios recursos antes de la fecha prevista para el juicio. El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó el inicio del proceso para el 1 de junio de 2027.

Además, el 17 de noviembre está prevista una audiencia para revisar los argumentos de las defensas, incluidos los relacionados con inmunidad y cuestionamientos sobre la operación que terminó con la captura y traslado de la pareja.

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