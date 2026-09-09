Apenas un día después de la visita de Marco Rubio a Colombia, el Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a poner en escena su acercamiento con el presidente Abelardo de la Espriella.

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(Vea también: De la Espriella mostró qué pasó después de la reunión con Marco Rubio: se lo llevó para la casa)

La cuenta oficial de esa dependencia publicó una fotografía en la que aparecen Rubio y De la Espriella junto a sus respectivas esposas, Jeanette Rubio y Ana Lucía Pineda.

La imagen estuvo acompañada por un mensaje bastante corto: los nombres de ambos protagonistas, sus respectivas cuentas en X y un emoji de apretón de manos.

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Acá, la publicación oficial:

Aunque el mensaje no anuncia un nuevo acuerdo ni entrega detalles adicionales sobre la relación bilateral, sí funciona como un gesto público de cercanía después de la intensa jornada que tuvieron ambos dirigentes en Barranquilla.

La publicación llega además en un momento en el que Washington y Bogotá buscan fortalecer nuevamente sus relaciones, después de varios años marcados por diferencias entre el Gobierno estadounidense y la administración del expresidente Gustavo Petro.

Rubio y De la Espriella tuvieron una jornada de alto nivel

El gesto del Departamento de Estado se produce después de una visita en la que Rubio y De la Espriella abordaron asuntos estratégicos para los dos países.

Durante su encuentro en Barranquilla, el secretario de Estado estadounidense aseguró que Washington quiere recuperar y fortalecer la cooperación con Colombia en materia de seguridad.

Entre los temas tratados estuvieron la lucha contra el narcotráfico, el intercambio de inteligencia, la capacitación de las fuerzas de seguridad y la posibilidad de que Colombia reciba equipos para fortalecer sus capacidades contra las organizaciones criminales.

La agenda también incluyó asuntos económicos y de cooperación estratégica. Colombia y Estados Unidos anunciaron acuerdos relacionados con minerales críticos y energía nuclear civil, mientras que ambos gobiernos hablaron de ampliar las oportunidades de inversión y comercio.

Rubio, además, reveló durante su visita que ya conocía personalmente a De la Espriella antes de que este llegara a la Presidencia. Según contó el funcionario estadounidense, ambos habían coincidido hace aproximadamente dos años y medio en una boda en el sur de Florida.

Ese detalle permitió conocer que el vínculo entre ambos no comenzó con la llegada del mandatario colombiano al poder.

La visita terminó con una cena en la casa del presidente

La cercanía entre los dos también quedó expuesta al cierre de la jornada del martes. Después de las reuniones oficiales, De la Espriella recibió a Rubio y a su esposa en su residencia, donde compartieron una cena en familia.

El propio mandatario colombiano publicó posteriormente imágenes y aseguró que el encuentro permitió fortalecer tanto la alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos como los lazos de amistad entre ellos.

Ahora, con Rubio ya fuera de Colombia y en medio de su gira por otros países de la región, el Departamento de Estado decidió publicar la fotografía de las dos parejas acompañada del simbólico apretón de manos.

El mensaje, por sí solo, no permite concluir que exista un nuevo acuerdo entre los gobiernos. Sin embargo, sí muestra que la visita dejó una imagen de cercanía que Washington decidió compartir públicamente.

Y el momento escogido resulta llamativo: apenas unas horas después de que Rubio y De la Espriella protagonizaran una jornada en la que ambos gobiernos hablaron de una nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

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