“Es una visita importante para Colombia, así algunos digan que no. Como bien dijo el propio Marco Rubio, las relaciones con el gobierno anterior fueron un desastre. Se ve la relación estrecha entre Rubio y el presidente De la Espriella”, afirmó Felipe Zuleta en Blu Radio, al referirse al encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el mandatario colombiano.

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La visita de Marco Rubio a Colombia dejó señales de un nuevo rumbo en la relación bilateral, especialmente en seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Durante su encuentro con Abelardo De La Espriella en Barranquilla, Rubio aseguró que Washington respaldará al país para recuperar capacidades de la Fuerza Pública y enfrentar a grupos terroristas y narcotraficantes.

Uno de los puntos centrales fue la situación del ELN y otros grupos armados que tienen campamentos en territorio venezolano. Rubio confirmó que Estados Unidos ha discutido esta amenaza con las autoridades venezolanas y que deberá ser enfrentada rápidamente.

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También dejó abierta la posibilidad de establecer bases militares estadounidenses en Colombia, aunque aclaró que cualquier decisión requeriría una invitación del Gobierno colombiano y respetaría plenamente la soberanía nacional.

Además, ambos países firmaron acuerdos sobre tierras raras y uso civil de energía nuclear. Rubio también señaló que la cooperación del nuevo Gobierno podría influir en la próxima certificación antidrogas de Colombia.

En materia comercial, no hubo anuncios concretos sobre la reducción de aranceles. Estados Unidos, además, prepara apoyo para la reconstrucción tras el terremoto.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.