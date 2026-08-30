Nicolás Maduro reapareció públicamente con las que serían sus primeras fotografías dentro de la cárcel en Nueva York, donde permanece detenido desde enero de 2026, y las imágenes llamaron especialmente la atención por el cambio físico que muestra el exlíder del régimen venezolano.

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(Vea también: “La alarma suena a las 6 a.m.”: dan detalles de cómo pasa el día Maduro en la cárcel de EE.UU.)

En las fotografías, Maduro aparece vestido con un buzo y un pantalón completamente grises, mientras sonríe frente a la cámara y hace con sus manos el conocido gesto de la “V”.

El detalle que más comentarios ha generado, sin embargo, es su apariencia. Maduro se ve mucho más delgado que cuando permanecía en libertad. Ese cambio ya había sido advertido en las últimas apariciones que tuvo ante el juez en Nueva York, aunque hasta ahora solo se habían conocido imágenes de esas audiencias a través de los tradicionales dibujos judiciales.

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Desde que ingresó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Metropolitan Detention Center), no se había conocido una fotografía suya dentro del centro penitenciario.

Las dos imágenes difundidas ahora llevan una fecha al pie: 25 de junio de 2026, a las 6:05 de la tarde, según la información que aparece en las fotografías.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Maduro aprovechó la publicación para enviar un mensaje a sus familiares y seguidores. “Pequeño regalo de amor y esperanza”, escribió al presentar las imágenes.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, agregó.

En otra publicación aseguró que permanece firme pese a su situación judicial.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, escribió.

También envió un mensaje junto a su esposa, Cilia Flores: “Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”.

(Vea también: Maduro posa de hijo de Dios en cárcel y se la pasa leyendo la Biblia; lo llaman “presidente”)

Sin embargo, las fotografías también dejan una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿cómo fueron publicadas desde la cárcel?

Aunque las imágenes aparecieron en la cuenta de X atribuida a Maduro, el exmandatario no tendría acceso directo a internet desde el centro de detención. Por eso, no está claro quién tuvo acceso a las fotografías, cómo fueron entregadas para su publicación o quién manejó la cuenta en el momento en que aparecieron.

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