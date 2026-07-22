Nicolás Maduro reapareció públicamente este miércoles 22 de julio durante una nueva audiencia en un tribunal federal de Nueva York y quienes estuvieron presentes se llevaron una sorpresa por su aspecto físico. El exmandatario venezolano, que permanece detenido en Estados Unidos desde comienzos de este año, fue visto notablemente más delgado que en apariciones anteriores, aunque sin aparentes problemas de salud. Sin embargo, más allá de su imagen, la verdadera mala noticia llegó desde el estrado: el juicio en su contra no comenzará sino hasta el 1.° de junio de 2027.

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La diligencia judicial, en la que también compareció su esposa, Cilia Flores, duró apenas 18 minutos y sirvió para que el juez aprobara el cronograma presentado de manera conjunta por la Fiscalía y la defensa. Con esa decisión quedó fijada la fecha de apertura del juicio, lo que significa que Maduro todavía deberá esperar cerca de un año para que el proceso entre en su etapa principal.

De acuerdo con periodistas que estuvieron en la sala, el exlíder chavista apareció vestido con un enterizo caqui de manga corta, el uniforme utilizado por los reclusos en el sistema penitenciario estadounidense. Conserva su característico bigote, caminó con normalidad y ya no mostró las dificultades de movilidad o la aparente cojera que algunos reporteros habían mencionado en audiencias anteriores.

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Su esposa, Cilia Flores, también llamó la atención por su cambio físico. La ex primera dama llegó detrás de Maduro, con una coleta, gafas y el mismo uniforme carcelario. Según los corresponsales presentes, ambos lucían más delgados y con una apariencia más saludable que en comparecencias previas.

Antes del inicio de la audiencia, la Fiscalía y los abogados del exmandatario presentaron un documento conjunto proponiendo el calendario procesal, el cual fue aceptado por el juez sin modificaciones. Ahora comenzará una etapa de intercambio de pruebas y presentación de recursos legales antes de que pueda iniciarse el juicio.

La defensa adelantó que uno de sus principales argumentos será solicitar inmunidad para Maduro, al sostener que era jefe de Estado de Venezuela al momento de su captura. Si ese planteamiento prospera, los abogados consideran que no sería necesario avanzar hacia otras etapas del proceso. La Fiscalía, por su parte, prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas en septiembre y las clasificadas en noviembre de este año.

El caso continúa avanzando luego de que el gobierno del presidente Donald Trump autorizara que Venezuela pudiera pagar los honorarios de la defensa de Maduro y Cilia Flores, pese a las sanciones económicas vigentes contra el país.

Maduro, de 63 años, permanece recluido en una prisión de Brooklyn desde el 3 de enero y enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas. Entre ellos figuran conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos similares. Ambos han rechazado todas las acusaciones.

Además del proceso penal, el exmandatario enfrenta una demanda civil presentada por familiares de cinco jóvenes asesinados en Venezuela, quienes lo acusan de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un presunto esquema de violencia de Estado.

Aunque la audiencia dejó una nueva imagen de Maduro tras varios meses sin apariciones públicas, el principal resultado fue el calendario judicial. Salvo que prospere alguno de los recursos de la defensa, el exgobernante venezolano deberá esperar hasta junio de 2027 para comenzar el juicio que definirá su futuro ante la justicia estadounidense.

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