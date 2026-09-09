Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella cumplió una de las principales promesas de su campaña electoral: levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas en Colombia. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde enfatizó la justificación central de esta medida en una frase contundente: “No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Para respaldar este planteamiento, De la Espriella compartió un video que muestra el robo a una pareja —una de ellas en silla de ruedas— ocurrido en octubre de 2025 en el barrio El Claret, localidad de Rafael Uribe Uribe. Las imágenes buscan evidenciar los riesgos de inseguridad y reforzar la percepción de indefensión en la ciudadanía.

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Sin embargo, el debate no termina ahí. Aunque la comunicación oficial pretende conectar con el sentimiento de miedo y desprotección que puede ser común entre los habitantes de Bogotá, las cifras oficiales y los argumentos de expertos en seguridad ciudadana ofrecen una visión más compleja. Datos de las autoridades, expuestos en medio de la discusión pública sobre el nuevo Decreto 188, muestran que la reapertura de los permisos individuales de porte de arma —es decir, la autorización para que personas concretas lleven consigo armas de fuego— no implica que exista un derecho generalizado para que cualquiera salga armado a la calle.

La decisión gubernamental llega en un contexto en el que la percepción de inseguridad es alta. De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) Comparada 2025, presentada por la Red Cómo Vamos, las preocupaciones principales de quienes viven en Bogotá se concentran en temas de salud y seguridad. Esta percepción, según explicación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se configura no solo por experiencias personales, sino también por aquello que las personas observan en redes sociales, noticieros y por el voz a voz. Es decir, el temor y la percepción de riesgo pueden incrementarse por relatos indirectos o por la viralización de hechos de violencia, más allá de la incidencia real de estos casos.

En este ambiente complejo, el Decreto 188 restituye la validez de permisos individuales de porte de arma, pero mantiene límites claros: no se habilita un porte masivo o indiscriminado. Esta decisión, respaldada por expertos y algunos concejales, invita a examinar cuidadosamente en qué escenario de seguridad se implementan políticas que buscan equilibrar derechos de defensa y los riesgos que implica aumentar la circulación de armas en la ciudad.

¿Qué implica el Decreto 188 sobre porte de armas en Colombia?

El Decreto 188 restituye la validez de los permisos individuales de porte de arma de fuego que estaban vigentes, sin establecer una autorización generalizada para portar armas en la calle. Es decir, solo quienes ya poseen un permiso específico pueden llevar un arma consigo, sin que ello signifique una liberalización del porte para toda la ciudadanía.

¿Cómo influye la percepción de seguridad en las decisiones sobre porte de armas en Bogotá?

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) Comparada 2025, la sensación de inseguridad en Bogotá se configura tanto por experiencias directas como por la información que circula en redes sociales, medios y conversaciones. Esta percepción influye en el respaldo o rechazo a medidas como el porte de armas, pues el miedo puede aumentar debido a la exposición a hechos violentos difundidos, aunque no siempre refleje los datos oficiales sobre delitos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.