Por: Portal Bogotá

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Hasta el 29 de septiembre de 2026, agrupaciones y personas jurídicas de Bogotá pueden presentar sus proyectos a la Beca LEP Teatro La FUGA: Vuelve a tu Centro – Todas las culturas cuentan. Esta convocatoria, según la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), está destinada a seleccionar cinco propuestas artísticas para integrar la programación oficial del Teatro La FUGA durante 2027. Cada proyecto beneficiado recibirá un estímulo de 40 millones de pesos y la posibilidad de realizar dos funciones abiertas al público en este renovado escenario del centro capitalino.

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La convocatoria busca impulsar proyectos consolidados en diversas disciplinas de las artes escénicas, incluyendo teatro, danza, música, circo sin animales, magia y propuestas interdisciplinarias. Un requisito fundamental es que el proyecto presentado cuente con una trayectoria de al menos ocho años. Además, la obra o concierto debe estar terminada y lista para circulación, acreditando un mínimo de cuatro presentaciones, ya sean presenciales o virtuales, entre 2021 y 2026. La beca en total destinará 200 millones de pesos para apoyar la circulación de estas propuestas seleccionadas, permitiendo así la realización de diez presentaciones de entrada libre para todo tipo de públicos: familias, jóvenes y adultos.

De acuerdo con la información oficial de la FUGA, el principal criterio de evaluación será la calidad artística e interpretativa, con un valor de hasta 30 puntos en la ponderación. También se tomarán en cuenta aspectos como el tratamiento estético, recursos técnicos, trayectoria, pertinencia de la propuesta frente a los públicos y la oferta cultural central de Bogotá, así como la viabilidad técnica y operativa de cada proyecto en el Teatro La FUGA.

La directora de la FUGA, Blanca Andrea Sánchez, destacó el orgullo institucional por la recuperación de este espacio cultural público. Según sus palabras, la reapertura del Teatro La FUGA representa el resultado de más de una década de esfuerzos, planeación y modernización, pensados para entregar a la ciudad un teatro activo, con programación continua y condiciones óptimas tanto para creadores como para el público bogotano.

Esta convocatoria coincide con la reapertura del Teatro La FUGA, que permaneció cerrado desde 2019. Tras un proceso integral de transformación, el antiguo Auditorio FUGA se ha convertido en un espacio moderno, especializado y equipado, capaz de responder a las exigencias contemporáneas de la producción escénica y tecnológico del sector cultural en el centro de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Beca LEP Teatro La FUGA en Bogotá?

Los proyectos deben estar respaldados por agrupaciones o personas jurídicas con al menos ocho años de trayectoria, y la obra debe estar finalizada, lista para circular y contar con mínimo cuatro funciones previas realizadas entre 2021 y 2026. Solo pueden postularse proyectos de teatro, danza, música, circo sin animales, magia y propuestas interdisciplinarias de las artes escénicas. Los seleccionados participarán en la programación 2027 del Teatro La FUGA y recibirán 40 millones de pesos cada uno.

¿Qué criterios se tendrán en cuenta para seleccionar las propuestas en la convocatoria del Teatro La FUGA?

La calidad artística e interpretativa es el criterio con mayor peso, hasta 30 puntos. También se valorarán el tratamiento estético, recursos técnicos, trayectoria, pertinencia frente a los públicos y oferta cultural del centro de Bogotá, así como la viabilidad técnica y operativa para presentarse en el Teatro La FUGA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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